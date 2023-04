Siap-siap! Indonesia Bakal Kedatangan Aktor Korea Kim Young Dae 

PARA Pecinta film Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor Kim Young Dae. Ya, Kim adalah salah satu aktor yang sedang naik daun di dunia drama Korea.

Pemain drama Korea Penthouse dan Shooting Star ini akan mengadakan 1st Asia Fan Meeting Tour di Indonesia dan lokasinya di Jakarta.

Salah satu perwakilan promotor Kim Young Dae, yakni Sadananda Global, menyebut kunjungan kali ini ialah yang pertama Kim Young Dae ke Indonesia.

Pihak promotor Sadananda Global mengadakan acara ini dengan maksud dan tujuan dapat menjadi cross culture yang baik antara Korea dan Indonesia.

“Harapan besarnya adalah Semoga event ini bisa membuat the next fan meet lagi dengan aktor-aktor / artis korea lainnya. Diharapkan juga bisa membuat warga Jakarta senang dengan hadirnya Kim Young Dae di kota Jakarta,” ungkapnya.

Untuk pembelian tiket, Sadananda Global akan segera merilis melalui akun media sosial Instagram Sadananda Global.

Adapun Kim Young Dae sendiri merupakan aktor muda yang membintangi drama Shooting Stars bersama Lee Sung Kyung.

Aktor yang satu ini pernah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Fudan, Tiongkok. Tak heran jika ia fasih berbahasa Mandarin.

Karir aktingnya dimulai pada 2017 dengan membintangi drama web Secret Crushes: Edisi Khusus. Sepanjang tahun, Kim Young Dae lebih banyak aktif di web drama.

Setahun kemudian, dia mendapat kesempatan untuk tampil di drama KBS2 The Time Left Between Us >The Expiration date of you and me.

Namanya melejit saat berperan dalam drama Extraordinary You bersama Kim Hye Yoon, Rowoon SF9, dan mantan Lee Na Eun.



Namun drama The Penthouse juga membuat sosok Kim Young Dae semakin diperhitungkan oleh dunia perfilman Korea.

“Mari simak saja drama baru Kim Young Dae berjudul “The Forbidden Marriage” yang telah tayang perdana pada 9 Desember 2022,” tandasnya.

Young Dae meraih trofi pertamanya saat membintangi Cheat on Me If You Can dari KBS Drama Awards 2020. Ia membawa pulang Popularity Netizen Award untuk kategori aktor.

Barulah, The Penthouse membuatnya mendapatkan trofi Aktor Pendatang Baru

Terbaik dari SBS Drama Awards 2020. Pria berusia 27 tahun ini juga memenangkan Best New Actor dari Brand of the Year Awards.

So, bagi penggemar drama Korea, tunggu apalagi? Segera pesan tiketnya dan bersenang-senang bersama Kim Young Dae. (RO/Z-5)