Jang Ki Yong Lakukan Pemotretan Perdana Usai Wamil

AKTOR serial drama Korea Now, We Are Breaking Up Jang Ki Yong merilis pemotretan pertamanya setelah menyelesaikan wajib militernya.

Pada Rabu (26/4), majalah mode Vogue mengejutkan publik dengan merilis foto-foto pictorial Jang Ki Yong yang mencengangkan.

Dalam foto-foto tersebut, aktor tersebut memperlihatkan visual yang keren dan apik untuk publikasi edisi Mei 2023.

Dibalut pakaian serba hitam, Jang Ki Yong menatap tajam ke arah kamera, menciptakan getaran yang lebih dewasa sambil mencerna dengan sempurna tampilan jaket balap, denim, dan sepatu bot kulit yang tidak seimbang.

Secara khusus, jaket yang tidak dikancingkan dan tindikan di bawah matanya semakin menambah suasana chic dari pemotretan tersebut.

Sementara itu, dalam wawancara dengan majalah tersebut, bintang serial Search: WWW itu menyebutkan ia memikirkan bagaimana ia akan menyapa penggemar dengan penampilan yang lebih keren.

Dia juga berharap penggemar akan menunggu sedikit lebih lama untuk comeback yang telah lama ditunggu-tunggu.

Aktor itu juga ditanya apakah ada perubahan sejak keluar dari militer. Dia berbagi bahwa dia sibuk menantikan pekerjaan dan kehidupannya secara umum, tetapi sekarang, dia lebih santai dalam banyak hal.

Jang Ki Yong menyelesaikan wajib militernya pada 22 Februari lalu. Dia memiliki penampilan publik singkat saat dia menyapa para penggemarnya dengan hangat.

Di hari yang sama, ia dibebaskan dari wajib militer, agensi sang bintang, YG Stage mengumumkan bahwa Jang Ki Yong telah memperbarui kontrak eksklusifnya dengan mereka.

Bintang utama My Roommate is a Gumiho itu juga sedang didekati untuk menjadi headline serial Not A Hero, atau juga dikenal sebagai Although I Am Not a Hero. Drama ini adalah drama fantasi yang menceritakan tentang sebuah keluarga dengan kekuatan super yang kehilangan kemampuan mereka karena sebuah insiden.

Menurut kabar, Jang Ki Yong ditawari untuk berperan sebagai protagonis.

Sebagai tanggapan, YG Stage mengonfirmasi laporan bahwa sang aktor menerima tawaran casting dari produksi drama. Namun, selebritas tersebut masih meninjau proyek tersebut, dan belum ada yang dikonfirmasi.

Sutradara Snowdrop dan SKY Castle, Cho Hyun Tak, sedang dalam pembicaraan untuk menyutradarai serial ini, sementara penulis Marriage Not Dating, Joo Hwa Mi, akan menulis naskahnya. (Z-1)