Onde Mande! Film Urang Minang akan Tampil di Festival Film Far East

WARGA Minang patut bangga, film Indonesia berjudul Onde Mande! (The Prize!) berhasil masuk dalam daftar film yang terpilih mengikuti Festival Film Far East (FEFF) 2023 di Udine, Italia.

Keikutsertaan film Indonesia di festival tersebut menjadi sebuah langkah maju untuk mengharumkan nama Indonesia ke panggung internasional. Tentunya hal ini menandakan kualitas film Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata.

FEFF bertujuan mengenalkan film-film populer Asia kepada penonton Eropa. Tahun ini, FEFF digelar di Udine, Italia pada 26-29 April 2023.

Film Onde Mande! (The Prize!) baru saja diumumkan masuk dalam bagian Focus Asia 2023 kategori Far East in Progress 2023.

Onde Mande! merupakan proyek film baru persembahan Visinema yang bekerja sama dengan Gandheng Ceneng Film dan Visionari Capital. Onde Mande! telah merampungkan proses produksi dan rencananya akan ditayangkan di bioskop pada pertengahan tahun ini.

Terpilihnya Onde Mande! di jajaran kategori itu menandakan film tersebut berpotensi besar dan dianggap unik oleh komite penyelenggara. Apalagi film Onde Mande! ini fokus mengangkat nuansa budaya masyarakat Minangkabau, Sumatra Barat dan akan hadir sebagai film bergenre drama keluarga dan komedi.

Sutradara Onde Mande!, Paul Agusta mengaku senang mengetahui film garapannya dipilih oleh komite Festival Film Far East.

Menurutnya, selain memperkenalkan film Onde Mande!, terpilihnya film Indonesia di festival itu menjadi kesempatan bertemu dengan distributor serta festival film director untuk membuka jalur internasional dalam mendistribusikan film-film Indonesia.

"Senang sekali work in progressnya The Prize! atau Onde Mande! bisa masuk Udine Far East untuk ditinjau oleh para distributor dan programmer festival dari seluruh dunia,” ungkap Paul. "Ini sebuah kehormatan bagi saya secara personal bisa membawa nama Indonesia dan Sumatera Barat ke Italia.”

Onde Mande! mengisahkan seorang pensiunan guru bernama Angku Wan, yang hidup sebatang kara di sebuah desa nelayan yang asri di tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat. Dia kemudin memenangkan hadiah undian dari sebuah perusahaan sabun. Hadiah bernilai miliaran rupiah tersebut akan ia gunakan untuk tujuan yang mulia, yaitu membangun desa demi kesejahteraan bersama.

Namun, sebelum mengklaim hadiah besarnya, Angku Wan meninggal dunia. Sepeninggalan Angku Wan, warga dan pemimpin desa menyusun rencana besar. Mereka berusaha meyakinkan perusahaan sabun bahwa Angku Wan masih hidup demi menuntut hadiah dan mewujudkan pesan terakhirnya.

Keadaan pun semakin runyam tatkala dua perwakilan perusahaan sabun datang ke desa secara tiba-tiba untuk memvalidasi pemenang. Lewat kerja sama dan gotong royong, warga desa tidak gentar memperjuangkan rencana mereka demi hak Angku Wan.

Meski tanggal tayang dan jajaran pemain masih dirahasiakan, Paul berharap, ketika resmi diputar nanti film Onde Mande! dapat menyentuh hati penonton sebanyak mungkin serta menunjukkan keindahan Ranah Minangkabau ke dunia mancanegara.

“Kami juga sedang menargetkan banyak festival, semoga banyak yang jodoh juga. Mohon doa dan dukungannya,” pungkas Paul.

Di kategori Far East in Progress 2023, Onde Mande! (The Prize!) bersaing dengan 7 film lainnya, yakni Blue Imagine dari Jepang dan Filipina, Doi Boy dari Kamboja, Fruitcake dari Filipina, serta Last Shadow at First Light dari Singapura, Jepang dan Slovenia.

Selain itu, Film Pierce dari Singapura, Salli dari Taiwan dan The Imaginary dari Jepang turut menjadi pesaing film Onde Mande!. (RO/Z-1)