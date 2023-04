Lenka Rilis Single One Moment

PENYANYI, penulis lagu sekaligus aktris berdarah Australia, Lenka, merilis single terbarunya berjudul One Moment.

Lagu pop serba catchy ini merayakan cinta dan kebersamaan setelah melewati masa-masa sulit yang diakibatkan pandemi. Harapannya, lagu ini dapat mendorong semua orang untuk senantiasa menghargai orang-orang di sekitarnya.

Sesuai dengan pesan yang dibawa, Lenka akan segera menjalani tur Asianya pada April ini yang dimulai dengan Indonesia, lalu disusul Malaysia, dan diakhiri di Hong kong.

Lenka akan tampil dua kali di Indonesia yaitu di Bali pada 28 April kemudian di Jakarta pada 29 April.

"Hi Jakarta! Terima kasih sudah bersabar. Tiket untuk konserku pada 29 April sudah tersedia. Rasanya sangat tidak sabar untuk akhirnya bisa tampil di depan kalian semua!" ujar Lenka tentang konsernya mendatang di W Superclub Jakarta.

Tiker konser Lenka di Jakarta dijual seharga Rp400.000. Sementara itu, tiket konser Lenka di Bali seharga Rp150.000.

Inspirasi untuk menulis One Moment datang kepada Lenka setelah ia menonton putranya bernyanyi di paduan suara sekolah di acara Grandparents Day.

"Setelah dua tahun acara ini dibatalkan, ini pertama kalinya orangtua dan kakek-nenek para murid bisa datang untuk melihat apa yang selama ini anak-anaknya kerjakan juga melihat bagaimana mereka belajar dan tumbuh. Banyak sekali tangisan bahagia di antara penonton dan saya tersentuh. Melihat semua keluarga ini akhirnya dapat berkumpul dan juga saling memeluk, ini adalah hal yang terbaik!" jelas Lenka.

One Moment menampilkan vokal dari paduan suara Berry Public School, yang memberikan suaranya untuk memperkuat rasa dreamy dan juga kepolosan yang ada pada single ini.

"Kami merekam anak-anak ini bernyanyi di dalam perpustakaan sekolah, di kekelilingi oleh buku-buku, bantal, dan juga prakarya untuk mendapatkan suara yang lebih baik. Anak-anak ini juga merasa nyaman dan bernyanyi seperti malaikat! Mereka cepat sekali menguasai lagunya, dan saya sangat terkesan." ungkap Lenka.

Dikenal lewat single-single hitnya yang merajai berbagai tangga lagu seperti The Show, Trouble Is A Friend, dan Everything at Once, gaya musik Lenka sudah berubah dari yang awalnya akustik menjadi lebih atmospheric.

Namun, dari segi penulisan lagunya, struktur dan juga lirik khas Lenka masih sama.

"Bagiku, musik selalu akan menjadi terapi terbaik yang membantuku mencoba menyelesaikan masalah dan juga berbagai keinginanku melalui perjalanan dari sebuah lagu," tambah Lenka.

Sejak album perdananya dirilis pada 2008 lalu, Lenka telah mengeluarkan lima album dan juga dua mini album, serta mendapatkan banyak pendengar di Asia.

Indonesia masuk ke daftar negara yang secara konsisten memuncaki daftar Top Countries Lenka berdasarkan data streaming. Lenka kini tengah memproduksi album keenamnya yang akan dirilis pada akhir tahun ini. (RO/Z-1)