General Sale Tiket Konser Suga BTS Dimulai Besok

KONSER Suga BTS bertajuk Agust D Tour akan digelar selama tiga hari di Jakarta. Konser ini akan diselenggarakan pada 26 Mei-28 Mei 2023 di ICE BSD Tangerang dan akan menjadi pembuka konser Agust D di Asia.

Sebagai partner pembelian tiket, tiket.com menyambut antusias penggemar musik Kpop di Indonesia dengan menjadi exclusive partner dalam penjualan tiket konser Suga | Agust D Tour In Jakarta promoted by iME Indonesia. Sebagai mitra penjualan tiket resmi, tiket konser Suga | Agust D Tour In Jakarta nantinya dapat dibeli melalui aplikasi atau website tiket.com.

Konser Suga BTS di Jakarta merupakan bagian dari agenda Agust D Tour 2023 yang akan dimulai pada 26 April 2023 mendatang. Konser ini merupakan konser solo perdana Suga yang akan dimulai dari Amerika Serikat, dilanjut ke Asia, dan Korea Selatan akan menjadi penutup. Pada konsernya di Asia, ugaakan mengunjungi empat negara yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, dan Singapura.

Tidak hanya menjadi anggota grup Kpop ternama di dunia yaitu BTS, Suga juga telah memperlihatkan bakatnya sebagai penyanyi solo sejak 2016 melalui Mixtape pertamanya yang berjudul "Agust D" dengan genre Hiphop dan Rap. Kini, dengan 2,9 Juta pendengar di seluruh dunia melalui platform Spotify, SUGA siap memberikan penampilan solonya kepada para Army di Indonesia pada Mei 2023.

Tiket konser Suga | Agust D Tour In Jakarta dapat dibeli mulai Senin (27/3) tuk Army Member Presale dan tanggal 28 Maret 2023 untuk General Sale.