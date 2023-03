Tiket Konser Tur Dunia Twice di AS Ludes Terjual

TWICE, grup perempuan K-Pop pertama dalam sejarah yang akan tampil di Stadion SoFi, California, Amerika Serikat.

Grup yang terakhir mengeluarkan album terbaru berjudul Ready To Be ini memang sedang hoki dan berada di puncak kejayaan. Tahun lalu Twice juga tampil di Banc of California Stadium, Los Angeles dengan tur dunia bertajuk III.

Pencapaian Twice ini memang luar biasa, karena mereka juga menjadi penampil utama di Stadion NFL Amerika Serikat. Pada musim panas 2023 ini, Twice menggelar konser bagian dari tur dunia mereka bertajuk Ready To Be di Metlife Stadium dan SoFi Stadium, AS.

baca juga: TWICE Cetak Sejarah di Billboard

Pra penjualan tiket sudah dijual di Amerika Serikat sejak 22 Maret lalu dan langsung ludes terjual. Padahal mereka baru akan tampil pada 10 Juni di SoFi Stadium. Ludesnya tiket konser ini merupakan pencapaian pertama untuk grup perempuan K-Pop, sekaligus menyusul prestasi yang ditoreh BTS.

Selain di Amerika Serikat, tiket pertunjukkan Twice juga ludes di Jepang, Korea Selatan ( di negara sendiri), Australia dan Amerika Utara. Karena banyak penggemar Twice tidak dapat tiket, akhirnya Twice menambah pertunjukkan di enam kota.



Twice baru-baru ini mencetak rekor baru untuk penjualan mini album di Amerika Serikat. Mini Album berjudul Ready To Be terjual 145.500 keping album murni dan 153.000 unit album setara di minggu pertama peluncurannya. (Soompi/N-1)