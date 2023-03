Bella Ramsey Sebut Penggemar Harus Sabar Menunggu Musim Kedua The Last Of Us

SERIAL The Last of Us menyelesaikan musim pertamanya lebih dari seminggu yang lalu dan mungkin butuh waktu cukup lama sebelum HBO merilis musim kedua. Hal itu diungkapkan bintang serial tersebut Bella Ramsey.

"Ini akan memakan waktu lama. Saya pikir kami mungkin akan syuting pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jadi mungkin pada akhir 2024, awal 2025," kata Ramsey tentang perilisan musim kedua serial The Last Of Us.

Dalam serial drama pascaapokaliptik berdasarkan gim survival keluaran 2013, Ramsey berperan sebagai Ellie, seorang gadis remaja yang menemukan bahwa dia kebal terhadap mutasi jamur Cordyceps yang mengubah orang menjadi seperti zombie. Penyakit itu memusnahkan sebagian besar populasi bumi dan Bella menemukan dirinya sebagai kunci untuk memulihkan umat manusia.

Pada akhir Januari, HBO mengumumkan serial drama tersebut telah diperbarui untuk musim kedua di tengah kesuksesan besar acara tersebut.

“Saya rasa tidak perlu banyak mengisi kekosongan,” ujar Ramsey, menambahkan bahwa musim baru “kemungkinan besar” akan mengikuti alur cerita gim lagi.

Sementara itu, rekan main Ramsey, Pedro Pascal, sebelumnya menawarkan garis waktu yang tidak jelas untuk Musim 2, yang menunjukkan bahwa itu dapat mulai syuting tahun ini.

“Pada 2023? Oh, musim apa kita sekarang? Kami memasuki musim semi. Ya, ada peluang. Ya," ungkap Pascal

Meskipun detail tentang Musim 2 masih dirahasiakan, pencipta telah mengonfirmasi bahwa musim yang akan datang akan mengikuti cerita dari The Last of Us Part II, sekuel dari gim video yang menjadi dasar serial drama HBO tersebut. (Z-1)