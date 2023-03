The Last of Us Berlanjut ke Musim Kedua

SERIAL yang sedang naik daun, The Last of Us, telah direncanakan untuk dilanjutkan ke musim kedua. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Eksekutif HBO Programming yang sekaligus Kepala program HBO Drama Series and Films, Francesca Orsi.

“Craig dan Neil, bersama EP Carolyn Strauss, dan para pemain dan kru fenomenal lainnya, telah mendefinisikan suatu genre melalui debut musim pertama mereka yang luar biasa di The Last of Us. Setelah memberikan standar pada musim pertama yang tak terlupakan ini, saya tidak sabar untuk menyaksikan tim ini kembali melampaui karya mereka sendiri di musim kedua,” ujar Orsi dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (20/3). Craig Mazin merupakan pencipta serial ini yang juga telah pemenang Emmy Award untuk Chernobyl, sementara Neil Druckmann juga merupakan pencipta dan penulis The Last of Us.

The Last of Us, yang tayang di HBO, langsung menjadi trending nomor 1 di Twitter global begitu episode perdana tayang Januari 2023. Sedangkan, episode finalnya telah rilis pada pertengahan Maret ini.

Serial ini, diambil dari gim video berjudul sama. Selain Mazin dan Druckmann, sosok lain yang berperan dalam membesarkan The Last of Us adalahNaughty Dog yang mengembangkannya secara eksklusif untuk platform PlayStation. The Last of Us mengambil suasana 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern akibat infeksi jamur cordyceps yang membuat manusia layaknya zombie.

Joel (Pedro Pascal) merupakan sosok petarung tangguh yang disewa untuk menyelundupkan Ellie (Bella Ramsey), perempuan berusia 14 tahun untuk keluar dari zona karantina yang penuh tekanan. Pekerjaan yang awalnya dianggap sederhana itu kemudian menjadi perjalanan yang brutal dan mengharukan karena keduanya harus melintasi kawasan Amerika Serikat dan saling bergantung untuk bertahan hidup.

Selain Pascal dan Ramsey, deretan pemeran di musim pertama adalah Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence), serta Ashley Johnson dan Troy Baker.

“Begitu banyak orang yang menyaksikan dan merasa terhubung dengan kisah perjalanan Joel dan Ellie yang kami ceritakan kembali. Kolaborasi dengan Craig Mazin, para pemain dan kru kami yang luar biasa, serta HBO telah melampaui ekspektasi tinggi saya. Sekarang kami sangat senang atas kesempatan untuk memproduksi musim kedua! Mewakili semua orang di Naughty Dog & PlayStation, terima kasih!” tutur Druckmann yang juga menjadi Produser Eksekutif. (M-1)