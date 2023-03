BLACKPINK Tampil Enerjik, Rose: Senang Sekali Bisa Kembali ke Indonesia

GRUP K-Pop BLACKPINK dari Korea yang beranggotakan Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo tampil sangat enerjik dalam konser "BLACKPINK World Tour [BORN PINK]" hari pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/3) malam.

Konser yang dipromotori oleh iME Indonesia tersebut menjadi konser pertama BLACKPINK di Indonesia dalam empat tahun terakhir, setelah "BLACKPINK in Your Area World Tour" pada 2019.

BLACKPINK membuka konser dengan membawakan lagu hit mereka berjudul "How You Like That". Penampilan mereka sontak membuat BLINK, sebutan untuk para penggemar BLACKPINK, berteriak antusias dan ikut menyanyikan lirik lagu tersebut dengan semangat.

Baca juga :

Apalagi, koreografi yang mereka bawakan dengan sangat enerjik semakin membangkitkan semangat penonton untuk ikut menari. Seusai lagu tersebut, grup besutan YG Entertainment itu melanjutkan pertunjukan dengan membawakan "Pretty Savage" dan "Whistle".

Setelah itu, masing-masing member pun memperkenalkan diri dan menyapa para penggemarnya. "Sudah empat tahun kami tidak ke Indonesia. Rasanya senang sekali bisa kembali ke sini. Aku sangat senang dengan show malam ini," kata Rose.



"Apakah kalian siap bersenang-senang malam ini?" teriak Lisa, yang kemudian disambut gemuruh teriakan penonton dari berbagai penjuru.



Tak lama, intro lagu "Don't Know What to Do" pun dimainkan dan penonton langsung kompak ikut menyanyikan lirik dari lagu tersebut.



Selain "How You Like That", "Pretty Savage", dan "Don't Know What to Do", BLACKPINK juga membawakan lagu-lagu hit lainnya seperti "Love Sick Girl", "Kill This Love", "Pink Venom", "Crazy Over You", hingga "Forever Young".



Tak hanya itu, masing-masing member juga tampil solo. Jisoo membawakan lagu "Liar" dari penyanyi Amerika Serikat Camila Cabello, lalu Jennie membawakan lagu solo miliknya berjudul "You and Me". Kemudian, Rose membawakan "Hard to Love" dan "On The Ground" sedangkan Lisa membawakan "Lalisa" dan "Money".



Konser malam ini merupakan bagian dari tur dunia yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan, pada 15-16 Oktober 2022 dan berlanjut ke berbagai negara. Di Jakarta, konser digelar dua hari yakni hari ini, Sabtu (11/3) dan Minggu (12/3). (Ant/Z-4)