Cerita di Balik In the Name of God: The Holy Betrayal, Serial Korea Baru

DI antara empat pemimpin kultus agama Korea yang ditampilkan dalam serial dokumenter Korea terbaru Netflix In the Name of God: The Holy Betrayal, Jeong Myeong-seok mengambil alih berita utama lokal di Korea Selatan. Ia merupakan pemimpin Misi Injil Kristen yang lebih dikenal sebagai gereja Jesus Morning Star (Bintang Kejora Yesus) atau JMS.

"Saya menyadari bahwa banyak pemirsa merasa tidak nyaman dengan cerita profesor Kim Do-hyeong yang ditampilkan dalam serial ini, tetapi itu hanya sepersepuluh dari pengalamannya selama 30 tahun terakhir," kata sutradara Jo Sung-hyun dalam pernyataan. Kim ialah seorang profesor Universitas Dankook dan aktivis anti-JMS lama yang ditampilkan secara menonjol dalam tiga episode pertama serial tersebut pada kultus kontroversial.

"Ada lebih banyak cerita yang belum terungkap, tetapi saya tidak dapat menyajikan semua. Seri yang dirilis sudah cukup mengerikan dan mengganggu bagi sebagian penonton. Sangat sulit untuk menahan diri agar tidak melewati batas," kata sang sutradara kepada outlet berita Korea, The Korea Herald.

Saat wawancara di penyiar publik lokal KBS, profesor Kim mengatakan bahwa masih banyak orang yang berusaha melindungi pemimpin JMS. Selama siaran langsung acara TV larut malam The Live, Kim berkata, "Beberapa (anggota JMS) juga bekerja di sini di penyiar publik KBS. Sutradara KBS TV dan seorang juru bahasa juga pengikut Jeong," kata Kim. Saat tuduhan Kim langsung menarik perhatian publik, KBS mengumumkan akan menyelidiki masalah tersebut dan mengambil tindakan lanjutan yang diperlukan.

Rekaman tanpa sensor

Ketika ditanya alasan sutradara memutuskan untuk menyajikan adegan dan rekaman suara tertentu tanpa pemburaman bagian tubuh atau bunyi bip sensor, Jo menekankan bahwa dia ingin menyajikan seluruh kebenaran yang tidak direkayasa. Rekaman tersebut menampilkan beberapa anggota JMS wanita muda dalam keadaan telanjang, menunjuk ke arah kamera di bak mandi memanggil pemimpin JMS untuk bergabung dengan mereka. Hanya wajah mereka yang kabur.

"Rekaman itu diperlihatkan oleh beberapa penyiar di masa lalu, tetapi Jeong (JMS) mencuci otak para pengikutnya, mengatakan bahwa wanita dalam video itu adalah pelacur yang dibayar dan klipnya telah dimanipulasi," kata Jo.

Sutradara menambahkan bahwa untuk sementara dipastikan bahwa wanita dalam klip tersebut memang anggota JMS. Kelompok pseudo-religius mengklaim bahwa wanita tersebut benar-benar mengenakan bikini dan rekaman tersebut direkayasa agar terlihat telanjang.

"Jika kami tidak menampilkan klip atau rekaman suara ini sebagaimana adanya, saya merasa pengikut JMS akan menciptakan cara lain untuk membantah kebenaran dan berpaling darinya," tegas Jo. Ia mengatakan bahwa setelah banyak berdiskusi dengan stafnya dan pejabat Netflix, dia yakin bahwa adegan dan klip audio yang dimaksud harus dimasukkan dalam bentuk aslinya.

Kultus di bawah sorotan

In the Name of God: The Holy Betrayal menampilkan tiga pemimpin sekte lain selain Jeong dari JMS, Park Soon-ja dari Gereja Odaeyang, Kim Ki-soon dari Baby Garden, dan Lee Jae-rock dari Gereja Pusat Manmin. Semua mengaku sebagai penyelamat umat manusia.

Serial ini menceritakan pengalaman mengerikan mantan anggota dan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang Mesias yang pernah mereka percayai. "Saya punya teman dan bahkan anggota keluarga yang menjadi korban kelompok agama semu. In the Name of God: The Holy Betrayal juga merupakan kisah pribadi bagi saya," kata Jo.

Sambil berterima kasih kepada pemirsa yang menunjukkan dukungan mereka untuk serial dokumenter tersebut, sutradara Jo mengatakan dia berharap banyak orang yang masih dalam aliran sesat ini untuk menonton pertunjukan tersebut. "Saya telah membaca beberapa posting online yang mengatakan bahwa beberapa orang menarik diri dari grup setelah menonton In the Name of God: The Holy Betrayal. Itu sangat berarti bagi saya. Saya benar-benar tertarik untuk melakukan lebih banyak pekerjaan pada kasus ini," kata Jo.

Sutradara berkeras bahwa pemimpin sektelah yang harus disalahkan, bukan pengikut mereka. Jo mengatakan bahwa mereka yang tampil dalam serial tersebut harus diberi tepuk tangan atas keberanian dan keberanian mereka. (Z-2)