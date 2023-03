Dried Cassava Rilis Album Ketiga

SETELAH merilis sebuah single pada akhir 2022, Dried Cassava, grup rock alternatif asal Jakarta, yang beranggotakan Baskoro Juwono (vokal-gitar), Bana Drestanta (bass), dan Nandie Daniel (gitar), memantapkan momen kembalinya mereka dengan melepas album penuh ketiga yang bertajuk Cease, See, Seize pada 24 Februari 2023.

Cease, See, Seize merangkum dengan tepat apa-apa yang dituliskan Dried Cassava pada album ini; tentang perjuangan harian, impian yang terpendam, dan juga harapan.

“Cease, See, Seize itu bisa diibaratkan fase di mana kita tuh cease, berhenti sejenak, see, melihat apa yang kita miliki dan kemudian seize, ambil langkah selanjutnya dengan penuh keyakinan dari apa yang kita pahami. Harapannya, album ini bisa jadi pengingat bahwa it’s okay to be not okay, dan mungkin keseharian yang kita anggap membosankan itu sebenarnya sebuah berkah dan ada hal luar biasa di baliknya,” jelas Baskoro, sebagai penulis lagu dan lirik pada album itu.

Dari segi teknis, Dried Cassava memilih merekam seluruh lagu pada album dengan kaset pita.

Direkam di Studio Masak Suara, Jakarta, Cease, See, Seize menawarkan warna yang baru jika dibandingkan pada dua album Dried Casava sebelumnya, Mind Thieves dan Sensitive Explosive, karena album ini seakan mengajak pendengarnya untuk bergoyang mengikuti alunan lagu dan juga melambat mengikuti gelapnya suasana lagu.

Pada album ini, Dried Cassava bekerja sama dengan Yosaviano Santoso dan juga Jonathan Pardede sebagai produser. Jonathan Pardede turut berperan sebagai mixing engineer.

Sementara itu, proses mastering dikerjakan di Metropolis Studio, London, oleh John Davis yang sebelumnya turut mengerjakan mastering dari Gorillaz, Led Zeppelin, the XX, dan lain-lain.

Menemani perilisan album itu, Dried Cassava turut menyertakan Phases, yang didaulat sebagai single kedua mereka setelah sebelumnya Sera dirilis terlebih dahulu pada akhir 2022 lalu.

Phases mewakili warna utama dari album ini secara sonik dan juga tema album tentang fase kehidupan young adults. Video Musik dari Phases pun tengah dipersiapkan dan akan turut dirilis di pekan depan.

Selain dirilis dalam format digital, album ini juga tersedia dalam format vinyl, yang menjadi medium terbaik untuk mendengarkan lagu-lagu pada album ini mengingat keseluruhan album direkam menggunakan kaset pita.

Vinyl album ke-tiga dapat dipesan melalui official store Dried Cassava di Tokopedia.

Album Cease, See, Seize dapat didengarkan di berbagai kanal streaming digital sejak Jumat (24/2). (RO/OL-1)