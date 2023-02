6 Film Rekomendasi Sebelum Nonton Ant-Man and The Wasp: Quantumania

FILM produksi Marvel Studios, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, tayang perdana di Indonesia hari ini, Rabu (15/2). Masih dengan karakter yang sama dari film sebelumnya, Scott Lang (Ant Man), Hope van Dyne dan Hank Pym, akan diceritakan penjelajahan yang lebih dalam di dunia. Scott bersama Hope dan Pym akan menelusuri dunia kuantum yang berbahaya dan mengancam.

Seperti film Marvel yang lain, setiap film mempunyai hubungan. Untuk itu, lebih baik Anda menonton rekomendasi film berikut sebelum memutuskan menyaksikan sekuel Ant-Man terbaru.

1. Ant-Man

Tentu saja Anda harus menonton sekuel pertama Ant-Man yang memperkenalkan Ant-Man ke Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini akan memberikan pemahaman kepada Anda tentang siapa Ant-Man dan asal usulnya.

2. Captain America: Civil War

Di film ini, Scott Lang terlibat dengan semesta yang lebih besar dan berinteraksi dengan Avengers. Meskipun hanya hadir sebagai karakter pendukung, namun Ant-Man berhasil menunjukkan kemampuannya. Sayang, setelah semua berakhir, Scott harus menerima konsekuensi dengan mendapatkan status tahanan rumah. Akibatnya, dia tidak bisa ke mana-mana dan hubungannya dengan Hope serta Hank memburuk.

3. Avengers: Infinity War

Ketika Avengers: Infinity War terjadi, Scott Lang sedang menjadi tahanan rumah setelah peristiwa di film Captain America: Civil War. Meski begitu, Infinity War membangun apa yang terjadi di Ant-Man 2. Ending Infinity War memperlihatkan kemenangan Thanos dan dia membuat separuh populasi semesta berubah menjadi butiran debu setelah menjentikkan jari.

Apa yang terjadi di akhir film ini berpengaruh pada cerita Ant-Man yang terjadi di saat yang sama dan di tempat terpisah.

4. Ant-Man and The Wasp

Ant-Man and the Wasp punya peranan penting dalam memperkenalkan Dunia Kuantum ke MCU. Di film tersebut, Scott Lang memainkan peranan besar sekaligus memperkenalkan Hope van Dyne sebagai The Wasp di MCU.

Film ini mengisahkan usaha untuk memasuki Dunia Kuantum demi mencari ibu Hope, Janet, yang menghilang selama puluhan tahun setelah menjadi sub atom. Di film inilah pada akhirnya penggemar dipertemukan dengan Janet yang tinggal di Dunia Kuantum selama puluhan tahun.

Ant-Man and the Wasp (2018) patut disaksikan sebelum menonton Ant-Man 3 karena menampilkan Quantum Realm yang akan menjadi latar utama film tersebut. Film ketiga itu juga masih berkaitan dengan masa lalu Janet di Quantum Realm.

5. Avengers: Endgame

Avengers: Endgame cukup penting ditonton sebelum Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ini bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana Scott Lang bisa keluar dari Dunia Kuantum. Scott akhirnya bisa memainkan peranan signifikan dalam mengembangkan perjalanan waktu untuk menyelamatkan semesta sejak keluar dari Dunia Kuantum.

Ia juga menjadi sosok kunci yang memecahkan teka-teki tentang perjalanan waktu, bagian penting dari misi melawan Thanos dan pasukannya.

Avengers: Endgame menggambarkan hubungan antara Scott Lang dan Cassie Lang yang terpisah selama lima tahun akibat peristiwa Blip. Situasi itu kemudian memicu persoalan ayah-anak tersebut dalam Quantumania.

6. Loki

Ending Loki season 1 menyinggung Perang Multiverse, varian Kang yang lebih berbahaya dan latar belakang Kang yang bersinggunggan dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Di serial ini, He Who Remains terbukti menjadi orang yang mendalangi semua kekacauan yang dialami Loki. Serial itu juga memperkenalkan kepada penonton tentang aturan multiverse yang bakal punya kaitan dengan Dunia Kuantum, tempat tinggal Kang.(OL-5)