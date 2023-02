Eric Bellinger Rilis Album Baru

PENYANYI dan penulis lagu multiplatinum peraih dua nominasi penghargaan Grammy, Eric Bellinger, dan produser Hitmaka baru saja merilis album terbaru mereka, 1(800) HIT-EAZY: LINE 2, lewat label musik All Wins Ent./EMPIRE.

Bersamaan dengan perilisan album itu, Bellinger turut merilis video klip single Sum 2 See, yang menampilkan musisi hip-hop yang sedang ramai dibicarakan, Blxst.

Album 1(800) HIT-EAZY: LINE 2, yang telah sangat ditunggu-tunggu, merupakan kelanjutan dari album Bellinger sebelumnya yang meraih nominasi penghargaan Grammy, New Light, dan merupakan bagian kedua dari '1(800) HIT-EAZY', sebuah seri dari duo musisi dan produser itu.

Album berisi 14 lagu ini menampilkan berbagai musisi seperti Fabolous, Cordae, Tink, Blxst, Kalan.FrFr, dan peraih penghargaan Grammy, Muni Long, dan juga merupakan lanjutan dari single-single yang telah dirilis sebelumnya seperti, Obsession, Obsession" Remix ft. Muni Long, BNB (Brand New Body), yang cocok untuk lagu di tempat gym, dan Decide.

Tentang album ini, Bellinger bercerita, "Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melangkah keluar dari topik-topik seputar hubungan pribadi & emosiku. Di album ini, aku mewakili para pria."

"Jika kalian mendengarkan album ini dari awal hingga akhir, kalian akan mendapati 14 lagu tentang cerita yang penuh dengan cinta, kejujuran, serta rasa dikhianati, namun dari sudut pandang para pria. Kita sering mendengar tentang bagaimana seorang pria sering kali menjalani dua kehidupan. Namun tidak pernah dari sisi sebaliknya. Aku berinisiatif untuk menceritakan kisah ini dari sudut pandang para pria," lanjutnya.

Lagu ini terinspirasi dari lagu populer pada 1988, Piece of My Love dari grup R&B Guy dan video klipnya disutradarai oleh Keoni Mars (Ty Dolla $ign, Masego).

Sum 2 See secara visual melanjutkan kisah dari single Obsession, ketika ceritanya kekasih Bellinger akhirnya memberinya kesempatan untuk berpacaran.

Bellinger, saat ini, sedang melakukan Obsession Tour, yang merupakan tur headline solo pertamanya dengan Trevor Jackson, Kyle Banks, dan lainnya.

Tidak asing lagi di industri ini, musik Bellinger telah mengumpulkan lebih dari 2 juta stream di berbagai platform streaming musik di seluruh dunia.

Ia juga semakin dikenal ketika berhasil meraih penghargaan Grammy untuk kategori Best R&B Album untuk kontribusinya dalam album F.A.M.E. milik Chris Brown, yang terdiri dari berbagai single hit seperti She Ain't You dan Say It with Me.

Selain itu, Bellinger juga menulis lagu untuk berbagai musisi ternama termasuk Usher, Brandy, dan Justin Bieber. (RO/OL-1)