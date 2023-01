Kolaborasi dengan NTRL, Sineas Ef Loygara Raih Gold di Citra Pariwara 2022

Sineas muda Ef Loygara meraih prestasi gemilang di ajang Citra Pariwara 2022 yang digelar belum lama ini. Pria yang akrab disapa Fico tersebut memborong enam penghargaan dari kategori gold, silver, dan bronze di ajang festival periklanan terbesar di Indonesia.

Pencapaian Fico ini terbilang sangat gemilang karena selama dua tahun berturut-turut tidak ada pemenang gold di ajang bergengsi ini. Fico berhasil ‘memecah rekor’ dengan memperoleh Gold pada kategori Film Craft, Directing melalui iklan Grovo-Modal Percaya Asli Tjap Indonesia.

Selain memborong enam penghargaan tersebut, Founder dari production house (PH) Ronaksara ini juga masuk dalam 29 kategori di Citra Pariwara 2022.

“Saya merasa senang sekaligus kaget sebenernya menerima penghargaan ini. Merasa ada tanggung jawab juga sebagai sutradara untuk terus berkarya dengan sepenuh hati, kreatif, dan relevan,” kata Pria kelahiran 19 April 1990 tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Selasa (17/1/2023).

Berawal dari kegemarannya bercerita, Ef Loygara memulai kariernya melalui industri film komersial pada tahun 2014. Ia memanfaatkan pengalaman hidup sehari-hari dalam bidang komedi dan drama untuk membentuk ide-idenya, kemudian menyampaikannya melalui pembuatan film, iklan, dan musik.

Dalam iklan “Grovo-Modal Percaya Asli Tjap Indonesia” dari brand GRAB Indonesia dan OVO yang memperoleh Gold di kategori Film Craft, Directing, Fico Ikut menuliskan lagu di dalam iklan tersebut yang dinyanyikan kembali (cover) oleh band ternama NTRL.

“ Iklan “Modal Percaya” berusaha menampilkan tekad, perjuangan, dan kepercayaan diri rakyat Indonesia dari dulu. Visual yang disajikan adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap takdir, khas masyarakat kita dengan treatement video citizen journalism” jelas Fico.

Menurut Fico, secara detail dari pemilihan talent, musik dan semua scene yang dibuat memang menggambarkan apa yang sering dan sangat umum terjadi di negara Indonesia. Beberapa scene dibuat dengan set up kejadian dan masyarakat asli.

95% seluruh kebutuhan visual di film ini direkam menggunakan berbagai variasi dan tipe kamera handphone, dari smartphone sampai ponsel seharga 500 ribu yang memiliki kualitas gambar rendah.

Hal ini bertujuan untuk melihat rangkuman Indonesia dari kaca mata masyarakat. Bahkan sutradara sengaja memberi tugas beberapa ekstras untuk memegang kamera bertujuan mendapatkan angle dan pergerakan kamera yang amatir.

“Ini merupkan salah satu iklan yang punya kesan tersendiri bagi saya. Selama prosesnya, tim, respon penonton, hingga bisa menang di penghargaan Citra Pariwara 2022,” katanya.

“Dimensinya banyak untuk bisa bikin karya ini. Mulai dari timnya yang sangat terbuka dan kooperatif, termasuk keterlibatan NTRL dan berbagai pihak untuk menguatkan campaign ini. Sehingga kita dapat berkarya dengan sebaik-baiknya dan diterima baik pula oleh publik,” tambah Fico.

Harapan Memasuki 2023

Selama hampir tiga tahun pandemi Covid-19, Ef Loygara merasa industri periklanan ikut lesu. Menurutnya banyak merek (brand) yang menahan ikat pinggang untuk mengeluarkan budget iklan selama pandemi.

“Selama pandemi kemarin lesu. Mungkin bukan tentang uang ya. Tapi pasti sineas dan pekerja kreatif rindu buat syuting dan berkarya” katanya sambil tertawa.

Namun memasuki 2023, menurutnya sudah mulai banyak iklan-iklan yang ia garap. “Tapi sekarang sudah mulai banyak lagi tawaran job. Kami senang karena rasanya industri periklanan saat ini kembali bergeliat,” tambah Fico.

Fico berharap di tahun ini dan mendatang, brand semakin tidak khawatir untuk beriklan. Termasuk agar tidak melulu beriklan dengan hard selling tapi story telling.

“Saya juga berharap semoga semua stakeholders di industri ini seperti brand/perusahaan, agensi, hingga sutradara dan semua pekerja kreatif dapat berkolaborasi untuk membuat karya-karya iklan yang ‘pintar’ dan kreatif,” tutup Fico.

Penghargaan Ef Loygara di Citra Pariwara 2022

Gold

- Film Craft, Directing, Grovo-Modal Percaya Asli Tjap Indonesia

Silver

- Film Craft, Use of Audio, Grovo-Modal Percaya Asli Tjap Indonesia

- Film, Financial and Investment Services, Netty Zen Gopay

Bronze

- Film Craft, Art Direction / Production Design, Grovo-Modal Percaya Asli Tjap Indonesia

- Film Craft, Art Direction / Production Design, Apresiasi Jempol, Gojek

- Media, Best Use of Digital Media, #bluBisaGitu, Bank Digital BCA. (X-10)