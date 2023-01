Film Animasi Mummies akan Tayang di Indonesia, Akhir Pekan Mendatang

FILM animasi dari Warner Bros Pictures, Mummies, garapan sutradara asal Spanyol Juan Jesus Garcia Galocha akan dirilis di Indonesia pada 20 Januari mendatang.

Film dengan rating Semua Umur (SU) ini mengikuti petualangan menyenangkan tiga mumi Mesir kuno, yang tinggal di kota rahasia bawah tanah, tersembunyi di Mesir kuno.

Ketiganya termasuk seorang putri bernama Nefer, mantan kusir handal bernama Thut, dan adik laki-lakinya Sekhem, bersama dengan bayi buaya peliharaan mereka.

Film ini mengisahkan tentang Thut dan Nefer. Kedua mumi yang harus merelakan impian mereka kandas untuk memenuhi tradisi leluhur yakni menikah padahal mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain.

Melalui serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, mumi tersebut berakhir di London dan memulai petualangan yang menarik. Mereka pergi dari Alam Baka menuju Dunia Hidup untuk mengejar seorang arkeolog ambisius bernama Lord Carnaby, yang telah mencuri cincin kerajaan.

Film animasi itu akan menampilkan pengisi suara yakni Joe Thomas (The Inbetweeners, White Gold), Eleanor Tomlinson (The Nevers, Jack the Giant Slayer, The Illusionist), Santiago Winder (The Hope Rooms), dan Celia Imrie (The Best Exotic Marigold Hotel, Mamma Mia! Here We Go Again).

Selain itu, ada juga Dan Starkey (Doctor Who) , Hugh Bonneville (Paddington, Downton Abbey, Notting Hill) serta penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman Shakka dan Sean Bean (Game of Thrones, The Martian, The Lord of the Rings).

Musik film ini disusun oleh pemenang Penghargaan Goya Fernando Velazquez, yang sering berkolaborasi dengan sutradara terkenal Spanyol, J.A. Bayona. Film ini menampilkan tiga lagu asli, termasuk I Am Today, New Song, dan Ring Song. (Ant/OL-1)