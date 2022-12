Black Adam akan Tayang di HBO Go pada 16 Desember

DWAYNE Johnson berperan dalam petualangan-aksi Black Adam, film fitur pertama yang mengeksplorasi kisah DC antihero di bawah sutradara Jaume Collet-Serra. Black Adam, dari Seven Bucks/Flynn Picture Co. Production dipersembahkan oleh New Line Cinema akan tayang di HBO Go pada 16 Desember mendatang.

Di Kahndaq yang kuno, sosok budak Teth Adam dikaruniai kekuatan mahadahsyat para dewa. Namun, ia menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam dan berakhir di penjara.

Kini, 5.000 tahun setelahnya, ia dibebaskan dan kembali menggunakan kekuatan hitamnya untuk mengadili dunia.

Menolak untuk menyerah, Teth Adam ditantang sekelompok pahlawan masa kini yang dikenal dengan Justice Society — Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher, dan Cyclone — yang bermaksud mengembalikannya ke penjara abadi.

Dalam film Black Adam, Johnson beradu akting dengan Aldis Hodge sebagai Hawkman, Noah Centineo sebagai Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell sebagai Cyclone, Mohammed Amer, Bodhi Sabongui, dan Pierce Brosnan sebagai Doctor Fate.

Collet-Serra menjadi sutradara film yang naskahnya ditulis oleh Adam Sztykiel dan Rory Haines & Sohrab Noshirvani, dari karakter DC ciptaan Bill Parker dan C.C. Beck.

Para produser Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson dan Dany Garcia, bersama Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod dan Scott Sheldon yang menjadi executive producer.

Sutradara dari tim kreatif di balik layar antara lain nominasi Piala Oscar untuk director of photography Lawrence Sher, production designer Tom Meyer, editor Mike Sale, dan John Lee, costume designers Kurt dan Bart, peraih Piala Oscar kategori visual effects supervisor Bill Westenhofer, dan composer Lorne Balfe. (RO/OL-1)