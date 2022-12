CATCHPLAY+ Hadirkan Streaming 'Black Adam' dan Serial 'Surat Cinta Untuk Starla'

SAMBUT bulan Desember 2022, CATHPLAY+ rilis berbagai konten terbaru yang seru dan menarik bagi semua pecinta film Indonesia, untuk ditonton kapan pun dan di mana pun.

Deretan konten yang akan tayang sepanjang bulan Desember di antaranya adalah film box office terbaru Black Adam.

Yang tak kalah menarik, serial original dari CATCHPLAY yang sudah lama ditunggu yaitu Surat Cinta Untuk Starla, sekuel dari versi layar lebar sukses yang dibintangi selebgram muda berbakat dan terkenal Jefri Nichol dan Caitlin Halderman; serta film Hollywood horror psikologis SMILE.

Selain itu ada film terbaru lainnya The Woman King, Where The Crawdads Sing, dan Don't Worry Darling.

“Dengan kembali normalnya produksi film dan hiburan, konten CATHPLAY+ belum mencapai kapasitas maksimal. Kami berharap, tahun depan akan ada lebih banyak konten baru dan menarik dalam koleksi pilihan film," ujar Dhini W. Prayogo, Country Manager CATHPLAY+ dalam keterangan, Kamis (8/12).

Kami akan terus menghadirkan film-film berkualitas tinggi, acara dan serial TV, serta lebih banyak konten lokal yang relevan, sekaligus memastikan selalu ada tontonan yang bisa dinikmati penonton dari berbagai usia dan genre favoritnya,” jelas Dhini.

Pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan CATCHPLAY+ melalui web, mengunduh aplikasi dari Google Play, Apple App Store, hingga melalui operator telekomunikasi dan broadband terkemuka seperti Telkomsel, IndiHome Telkom, First Media, MNC Play, XL Home, Transvision.

"Akses juga bisa didapatkan di smart TV seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, serta berbagai situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID," kata Dhini. (RO/OL-09)