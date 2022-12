Young Fathers Rilis Single Tell Somebody

TRIO peraih penghargaan Mercury asal Edinburgh, Inggris Raya, Young Fathers, kembali setelah hiatus selama 5 tahun. Mereka merilis single terbaru berjudul Tell Somebody.

Terdiri dari Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole, dan G Hastings, Young Fathes juga mengumumkan album terbaru mereka, Heavy Heavy, yang siap dirilis pada 3 Februari 2023 melalui label Ninja Tune.

Album itu akan menjadi album keempat mereka sekaligus album pertama sejak album, Cocoa Sugar. yang dirilis pada 2018.

Menampilkan 10 lagu, album Heavy Heavy memiliki pendekatan ala back-to-basics yang dibuat dengan sederhana oleh Young Fathers di sebuah studio bawah tanah dengan mic dan beberapa peralatan lainnya.

Single terbaru mereka, Tell Somebody, adalah sebuah lagu yang mempesona dan memikat, diwarnai atmosfer paduan suara yang mistis dan sinematik, yang dengan sempurna membuka album Heavy Heavy.

Dengan sound yang lebih kuat dan sinematik dari single-single mereka sebelumnya seperti Geronimo dan I Saw, lagu ini menjadi bukti kemampuan Young Fathers membawakan berbagai jenis musik.

Dinamika lagu Tell Somebody mengajak semua pendengarnya ke sebuah perjalanan yang dimulai perlahan namun terus naik menuju klimaks yang mempesona.

Single ini juga dirilis dengan video klip hasil kolaborasi mereka dengan sineas Austria-Nigeria berusia 23 tahun, David Uzochukwu, yang dengan sempurna memvisualisasikan atmosfer luas dan bebas lagu ini.

Sejak perilisan dua mixtape legendaris mereka, Tape One pada 2011 dan Tape Two di tahun 2013 – dengan Tape Two juga meraih penghargaan Scottish Album of the Year – Young Fathers telah meraih pujian baik dari para pencinta musik di seluruh dunia termasuk sesama musisi dan seniman lainnya serta mendapatkan dukungan dari David Byrne, Massive Attack, Idles, M.I.A, Florence Welch, Sam Fender, Janelle Monae, Self Esteem, dan Danny Boyle – Boyle menggunakan 7 lagu mereka untuk sekuel dari film Trainspotting.

Album terakhir mereka, Cocoa Sugar, juga masuk ke Top 30 chart UK Album, dan meraih penghargaan Scottish Album of the Year pada 2018.

Album itu juga meraih nominasi untuk Album of the Year di Ivor Novello Awards and dan untuk Independent Album of the Year di AIM Awards pada tahun itu.

Sebelumnya, Young Fathers juga merilis album DEAD pada 2014 yang meraih penghargaan Mercury Prize yang kemudian diikuti oleh album White Men Are Black Men Too yang mereka rilis pada 2015.

Young Fathers dikenal dengan penampilan live mereka yang elektrik, menjadikan mereka salah satu musisi generasi mereka yang harus ditonton secara langsung.

Mereka telah tampil di lima benua dan melakukan tur bersama para kolaborator mereka termasuk Massive Attack, Florence + The Machine, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs, dan lainnya. (RO/OL-1)