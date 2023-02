Young Fathers Rilis Album Keempat

YOUNG Fathers (yang terdiri dari Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole, dan G. Hastings), akhir pekan lalu, merilis album baru yang telah sangat ditunggu-tunggu berjudul Heavy Heavy, yang merupakan album keempat dalam katalog musik mereka dan dirilis setelah album Cocoa Sugar pada 2018.

Menampilkan 10 lagu, album Heavy Heavy memiliki pendekatan ala back-to-basics yang dibuat secara sederhana oleh Young Fathers di sebuah studio bawah tanah dengan mic dan sejumlah alat musik lainnya.

Pembuka album ini ialah single Rice, yang baru-baru ini dirilis. Rice menjadi pembuka yang tepat, sebab lagu tersebut dengan sempurna mewakili perpaduan genre dan gaya musik yang Young Fathers tampilkan di album ini.

Baca juga: Young Fathers Rilis Single Tell Somebody

Dalam Heavy Heavy, pendengar dapat merasakan jiwa yang bebas dan tidak terkendali dalam lagu-lagu seperti Geronimo, Tell Somebody. dan I Saw, yang menunjukkan bagaimana Young Fathers dengan terampil mendobrak segala batasan musik.

Bersamaan dengan perilisan album ini, Young Fathers turut berkolaborasi dengan sineas berusia 23 tahun asal Austria-Nigeria, David Uzochukwu, yang melengkapi lagu-lagu mereka dengan visual yang secara sempurna menampilkan nuansa musik ekspansif ala Young Fathers.

Tentang judul album terbaru mereka, Young Fathers mengatakan Heavy Heavy dapat menggambarkan berbagai hal – sebuah suasana hati, sound bass lembut yang menggema di album ini, atau tentang perjalanan hidup seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi pria dewasa dengan berbagai beban hidup, termasuk berbagai beban yang mungkin menggembirakan, permasalahan dalam hubungan, intrik keluarga, serta beragam hal yang mencuat dalam perjalan sebuah unit musik yang terus bertahan selama bertahun-tahun seraya melihat berbagai perubahan yang terjadi.

"Kita harus membiarkan hantu-hantu dari diri kita keluar dan kemudian menghadapinya," cerita Kayus tentang album ini. "Lalu barulah kita coba pahami dan maknai setelahnya."

Sejak perilisan dua mixtape legendaris mereka, Tape One pada 2011 dan Tape Two pada 2013 – dengan Tape Two juga meraih penghargaan Scottish Album of the Year – Young Fathers telah meraih pujian dari para pencinta musik di seluruh dunia termasuk sesama musisi dan seniman lainnya serta mendapatkan dukungan dari David Byrne, Massive Attack, Idles, M.I.A, Florence Welch, Sam Fender, Janelle Monae, Self Esteem, dan Danny Boyle – Boyle menggunakan 7 dari lagu mereka untuk sekuel dari film Trainspotting.

Album terakhir mereka, Cocoa Sugar, juga masuk ke Top 30 chart UK Album, dan meraih penghargaan Scottish Album of the Year pada 2018. Young Fathers juga telah meraih dukungan dari berbagai media internasional seperti Pitchfork, NPR, Hypebeast, dan sebagainya.

Young Fathers dikenal dengan penampilan live mereka yang elektrik, menjadikan mereka salah satu musisi generasi mereka yang harus ditonton secara langsung.

Mereka telah tampil di lima benua dan melakukan tur bersama para kolaborator mereka termasuk Massive Attack, Florence + The Machine, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs, serta telah tampil di SXSW untuk The New York Times showcase, NPR Tiny Desk, KEXP live session, dan Jimmy Kimmel. (RO/OL-1)