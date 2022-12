Mariani Oelong Rilis Single Kejar

PENYANYI Mariani Oelong kembali dengan karya terbarunya berupa single berjudul Kejar, yang menceritakan tulusnya seseorang untuk merelakan hubungannya demi mengejar mimpi.

Menurut Mariani, melalui lagu tersebut, ia ingin menunjukkan bahwa tingkatan tertinggi saat mencintai seseorang adalah dengan melepaskan.

"Menurutku, the highest level of loving someone is letting go. Itulah kenapa, aku ingin menyampaikan cerita ini ke penikmat musikku," kata Mariani, melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (8/12).

Terinspirasi dari kisah pribadinya, Mariani mengatakan lagu tersebut juga memberi pesan bahwa tidak semua hal dalam hubungan dapat dikontrol sebab setiap individu mengalami berbagai fase kehidupan yang mempengaruhi dirinya.

"Tiap individu mengalami naik dan turunnya kehidupan yang kemudian menciptakan sisi egois dirinya. Ini adalah hal yang menjadi natur dari seorang manusia," ujar Mariani.

"Jadi, saat hubungan tidak berjalan lancar, menurutku, hal tersebut bukanlah sebuah kegagalan tapi lebih ke sebuah gestur untuk tidak memaksakan apa yang tidak berhasil," lanjut dia.

Dalam menggarap lagu tersebut, Mariani dibantu Vinson Vivaldi sebagai produser dan arranger. Kemudian, proses mixing dibantu oleh Irene Edmar dan mastering oleh Ivan Gojaya.

Single terbaru Mariani berjudul Kejar, yang menceritakan hubungan, kehidupan, dan cita-cita, telah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)