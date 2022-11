Weezer Janjikan Pengalaman yang Luar Biasa di Bali

BAND rock alternatif Amerika Serikat (AS), Weezer, berharap penampilan perdana mereka di Bali, di ajang Road to Now Playing Festival 2023, Selasa (29/11), akan menjadi pengalaman manggung yang luar biasa.

Vokalis Weezer, Rivers Cuomo, saat jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Senin (28/11), menyampaikan ia menerima kabar penonton konser di Bali kemungkinan lebih santai dan rileks daripada di Jakarta sehingga ia berharap fans yang menonton Weezer di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali, Selasa (29/11), lebih meriah.

"The crowds, I expected to be luar biasa," kata Cuomo saat jumpa pers di The Nusa Dua, Bali, Senin (28/11).

Weezer, Sabtu (26/11), kembali manggung di Jakarta setelah hampir 10 tahun lalu menyapa fans di Ibu Kota untuk pertama kalinya.

Kedatangan Weezer ke Jakarta pada Januari 2013 menjadi momen cukup istimewa buat para penggemar mereka di Indonesia, karena saat itu Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia yang masuk dalam destinasi tur keliling dunia band rock asal Los Angeles, AS, itu.

Walaupun demikian, selepas manggung di Jakarta, Weezer langsung melanjutkan perjalanan ke Australia, kemudian kembali ke AS sehingga band yang terdiri atas Rivers Cuomo (vokalis), Patrick Wilson (Drum), Brian Bell (Gitar), dan Scott Shriner (Bass) tidak sempat berkeliling ke kota lain selain Jakarta.

Namun, kedatangan Weezer tahun ini ke Indonesia berbeda. Dari Jakarta, Rivers Cuomo cs melanjutkan perjalanannya ke Pulau Dewata. Cuomo mengaku senang bisa menyapa fans Weezer di Bali, dan ia berencana lanjut berlibur selama 2 hari selepas manggung.

"Jika ada rekomendasi, tempat mana saja dan kegiatan apa saja yang dapat saya lakukan selama dua hari di sini, boleh beri tahu saya," kata Cuomo.

Di panggung Road to Now Playing Festival, penampilan Weezer bakal dibuka oleh beberapa band asal Indonesia, dan Bali, di antaranya Noah, Fourtwnty, The Adams, The Hydrant, dan DJ Candyflip juga akan hadir sebagai closing act.

Promotor musik Nada Promotama, yang menyelenggarakan Road to Now Playing Festival 2023, menyebut ada 4.000 tiket yang disediakan untuk festival musik di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali, Selasa (29/11).

Ke-4.000 tiket itu terbagi atas dua kategori, yaitu Tiket Festival A dan Tiket Festival B.

Direktur Nada Promotama Emil Mahyudi menyampaikan tiket Festival A yang harganya Rp1,1 juta memiliki sejumlah fasilitas, di antaranya akses keluar masuk lokasi konser, tempat menonton yang dekat panggung, toilet tersendiri, dan jalur antrean khusus.

Emil, pada sesi jumpa pers bersama Weezer dan perwakilan dari The Adams, di The Nusa Dua, Bali, Senin (28/11), mengaku tiket yang ada hampir habis terjual. (Ant/OL-1)