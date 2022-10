Band Rock asal AS, Weezer, Siap Beri Gebrakan di Pulau Dewata

BAND rock asal Amerika Serikat, Weezer siap menyapa fans para penggemarnya di Pulau Dewata Bali. Weezer siap manggung pada 29 November 2022 di Peninsula Island The Nusa Dua.

Band pelantun Island In The Sun itu akan memeriahkan panggung Road To Now Playing Festival 2023. Event tersebut merupakan rangkaian acara sebelum festival terbesar di Bandung diadakan kembali di tahun 2023 mendatang.

"Festival Musik Terbesar di Bandung, Now Playing Festival dijadwalkan kembali pada tahun 2023. Sebelum acara Puncak itu, Kami mengadakan Road to Now Playing Festival 2023 yang diselenggarakan di Pulau Bali, suasana dan keseruannya akan sangat terasa di Bali cocok sebagai pembuka menuju acara utama," ujar Jenny Steffany, Project Manager Road To Now Playing Festival 2023, dalam keterangan, Selasa (18/10).

Jenny menambahkan, selain penampilan Weezer akan ada musisi lain yang mengisi kemeriahan yakni Four Twenty dan dua lineup lainnya yang masih belum di announce.

Baca juga: Semua Anggota BTS akan Jalani Wajib Militer



Weezer sebelumnya pernah manggung di Indonesia sekitar satu dekade silam. Konser mereka di gelar di Lapangan D Senayan, Jakarta, pada 8 Januari 2013.

Kala itu, sang vokalis, Rivers Cuomo sempat menarik perhatian dengan bermain bola di atas panggung.

Weezer bukanlah nama baru di industri musik rock dunia. Band asal Los Angeles, California itu rock asal Amerika kerap disebut-sebut sebagai sebuah band yang memiliki pengaruh cukup besar untuk sejumlah musisi.

Band yang lahir sejak 1992 itu dilabeli sebagai band yang mengusung genre alternative-rock, geek-rock, power-pop, indie-rock, hingga emo. Namun, pada dasarnya, Weezer adalah sekumpulan kutu buku yang mencintai musik.

Tiket Festival ini dijual mulai dari Rp. 300.000 – Rp 1.100.000. dengan rincian : Festival A – Rp 1.100.000, Early Bird Festival B – Rp 300.000, Presale 1 Festival B – Rp 400.000, Presale 2 Festival B – Rp. 500.000, dan Normal Festival B – Rp. 600.000

Keuntungan yang didapatkan dari harga tiket Festival A, yaitu penonton dapat menyaksikan artis favoritnya dari row paling depan dan beberapa fasilitas khusus lainnya seperti free access untuk keluar-masuk area, toilet exclusive, fast track queue tanpa mengantre panjang saat scan tiket, juga mendapatkan gelang exclusive festival. (RO/OL-09)