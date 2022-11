Emilia Clarke Berperan sebagai Penulis dan Aktivis Feminis

ARTIS Inggris Emilia Clarke akan berperan sebagai Constance Lloyd, seorang penulis Irlandia yang menikah dengan Oscar Wilde, dalam film An Ideal Wife yang disutradarai Sophie Hyde.

Proyek tersebut, yang detail plotnya masih dirahasiakan, akan diputar ulang oleh Embankment Films dan didistribusikan American Film Market pada hari ini, Selasa (1/11).

Dikuti dari Variety, An Ideal Wife akan menyoroti Lloyd, yang merupakan seorang penulis dan aktivis feminis. Dia mengambil bagian dalam gerakan reformasi pakaian, yang berkampanye untuk memungkinkan wanita mengenakan pakaian yang nyaman daripada gaun Victoria yang menyesakkan pada zaman itu.

Lloyd menikahi Wilde pada 1884 dan pasangan itu memiliki dua putra. Namun, setelah Wilde menerima hukuman penjara dua tahun untuk homoseksualitas, yang masih ilegal pada saat itu, Lloyd pindah ke Swiss bersama anak-anak mereka.

Pemeran film Me Before You dan serial Game of Thores itu namanya makin populer. Dengan peran barunya di An Ideal Wife, Clarke membuktikan perjalanan luar biasa dalam kariernya setelah sempat dua kali alami strok atau aneurisma otak. (OL-1)