Selain Bruce Willis, Sederet Selebritas Ini Juga Menderita Afasia

Baru-baru ini, aktor legendaris Bruce Willis memutuskan untuk pensiun dari dunia akting lantaran mengalami afasia, masalah kesehatan yang memengaruhi kemampuan kognitifnya.

"Dari hasil ini, dan dengan banyak pertimbangan, Bruce mundur dari karier yang sangat berarti baginya," begitu pernyataan dari pihak keluarga, seperti dikutip dari people.com, Kamis (31/3). Afasia ialah suatu kondisi kognitif yang mengganggu kemampuan untuk memahami atau memproses bahasa sehingga penderitanya mengalami kesulitan saat berkomunikasi.

"Afasia adalah gejala yang menarik perhatian pada dirinya sendiri dengan segera. Kesulitan dalam memproses atau mengungkapkan komunikasi verbal dan tertulis jelas bagi pasien itu sendiri atau orang-orang di sekitar mereka," kata David Knopman, MD, seorang profesor neurologi di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, seperti dikutip dari everydayhealth.com.

Afasia memiliki berbagai penyebab. Yang paling umum adalah penyumbatan pembuluh darah ke pusat bahasa di otak, biasanya dipicu oleh stroke atau trauma akut, seperti luka tembak. Ini juga dapat diakibatkan oleh gangguan neurodegeneratif bertahap dan berbahaya, seperti Alzheimer.

Afasia terbilang kondisi yang cukup umum, memengaruhi sekitar 2 juta orang Amerika, menurut statistik dari National Aphasia Association. Selain Bruce Wills, ternyata ada sejumlah selebritas yang juga menghadapi afasia.

1. Sharon Stone

Bintang Basic Instinct dan nominasi Oscar untuk penampilannya di Casino, film besutan Martin Scorsese, tersebut pada September 2001, di usia 43 tahun, pingsan di rumahnya karena aneurisma otak dan mengalami pendarahan otak berikutnya yang berlangsung selama sembilan hari.

Ketika Stone keluar dari rumah sakit, dia kehilangan kemampuan membaca dan mengalami masalah bicara, termasuk gagap. Kesulitan barunya membaca dan menghafal baris membuat kariernya terhenti.

"Saya menjadi lebih cerdas secara emosional. Saya memilih untuk bekerja sangat keras untuk membuka bagian lain dari pikiran saya. Sekarang saya lebih kuat. Dan saya bisa langsung kasar. Itu membuat orang takut, tapi saya pikir itu bukan masalah saya. Ini seperti, saya mengalami kerusakan otak; Anda hanya harus menghadapinya," katanya.

Stone kini aktif mengadvokasi kesadaran publik tentang stroke, mengadakan acara dan mengumpulkan dana untuk Women’s Brain Health Initiative.

2. Randy Travis

Setelah penyanyi country AS ini dirawat di rumah sakit karena virus kardiomiopati, virus yang menyerang jantung, ia menderita stroke pada 2013. Travis kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan memahami bahasa. Dia menggambarkan perjuangannya dengan afasia dalam memoar 2019, Forever and Ever, Amen: A Memoir of Music, Faith, and Braving the Storms of Life.

Dia menulis, "Dalam kasus saya, otak saya berfungsi, dan saya dapat memahami apa yang dikatakan Mary [istri Travis] kepada saya, tetapi saya tidak dapat menanggapi dengan kalimat apa pun. Ketika kami pertama kali kembali ke rumah, saya hampir tidak bisa berbicara sama sekali. Kami menghabiskan tiga bulan dalam terapi wicara sebelum saya belajar mengucapkan huruf 'A.' Akhirnya, setelah sekitar satu setengah tahun, saya bisa mengatakan 'ya', 'tidak', dan 'kamar mandi'. Saya juga bisa mengatakan 'I love you' dan beberapa frasa lain tetapi tidak lebih. Semua ini sangat membuat saya frustrasi; Saya merasa seperti terjebak di dalam cangkang tubuh saya."

Travis bertekad untuk membantu orang lain mengatasi perjuangan serupa. Dia dan Mary memulai Yayasan Randy Travis untuk memberikan dukungan bagi para korban stroke dan penyakit kardiovaskular.

3. Emilia Clarke

Tak lama setelah selesai syuting musim pertama Game of Thrones, pada tahun 2011, Emilia Clarke sedang berolahraga dengan pelatihnya ketika dia mengalami sakit kepala yang menyakitkan. Dia berbagi pengalamannya menderita pendarahan subarachnoid, jenis stroke yang jarang terjadi yang disebabkan oleh pendarahan di permukaan otak, dalam sebuah esai untuk The New Yorker tahun lalu.

Setelah insiden tersebut, dia tidak bisa mengingat namanya. “Sebaliknya, kata-kata tidak masuk akal keluar dari mulut saya dan saya menjadi panik. Saya tidak pernah mengalami ketakutan seperti itu, rasa malapetaka mendekat," tulisnya.

Afasianya menghilang setelah seminggu, tetapi ketakutan karena tidak dapat mengekspresikan dirinya dalam bahasa tetap ada. Hal itu mendorongnya untuk memulai Same You, sebuah badan amal untuk memperluas akses neurorehabilitasi bagi kaum muda setelah cedera otak atau stroke. Badan amal tersebut bertujuan untuk mendanai penelitian untuk terapi inovatif, meningkatkan kesadaran tentang prevalensi cedera otak, dan melatih perawat cedera otak tingkat lanjut.

4. Dick Clark

Pembawa acara dan penyiar radio, mendiang Dick Clark, sempat menderita stroke pada Desember 2004 yang menyebabkan kelumpuhan di sisi kanannya dan juga mengganggu bicaranya sehingga ia harus berjuang dengan serangan afasia. Meski begitu, Clark dapat melanjutkan kariernya dan terus menjadi pembawa acara setiap tahun hingga kematiannya pada tahun 2012.

“Dick Clark mengumumkan kepada dunia bahwa orang dapat terkena stroke dan masih tetap berfungsi,” kata Robert Thompson, PhD, direktur Pusat Bleier untuk Televisi dan Budaya Populer di Universitas Syracuse.

Dalam obituari untuk Clark, Los Angeles Times mencatat bahwa banyak orang yang menderita stroke menyusut kembali dari kehidupan, tetapi Clark tidak takut dan menolak untuk membiarkannya memperlambatnya. Peningkatan yang dia capai dari tahun ke tahun menunjukkan kepada orang-orang bagaimana kerja keras yang mereka lakukan untuk pemulihan mereka dapat membuahkan hasil. (M-2)