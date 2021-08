Jason Momoa dan Emilia Clarke Reuni Selepas Game of Thrones

JASON Momoa bertemu kembali dengan ‘istrinya’ saat masih bermain dalam serial Game of Thrones, Emilia Clarke.

Momoa terlihat sedang bersama dengan Emilia Clarke dalam unggahan yang mereka unggah di Instagram.

Terlihat dalam postingan foto Clarke yang menunjukkan dirinya tengah digendong oleh Momoa dengan menyertakan caption, “When your sun and stars rolls into town you check that he can still bench press a Khaleesi,” yang jika diterjemahkan menjadi, “Ketika matahari dan bintangmu datang, Anda harus melihat apakah dia masih bisa menggendong seorang Khaleesi,”

Emilia juga menggunakan beberapa tagar, yaitu “#drinkingwithdrogoimamazedwesurvived #theboysarebackintown #likeheneverleft.”

Momoa membalas dengan menuliskan ‘Aku mencintaimu selamanya bulan dalam hidupku’ di kolom komentar.

Momoa juga mengunggah fotonya dengan Carlke di Instagram pribadinya dengan menyertakan caption, ‘MOON OF MY LIFE. you are wonderful love u forever @emilia_clarke #smilelyeyes happy birthday benioff you handsome generous badass leo aloha j’ yang jika diterjemahkan menjadi “BULAN HIDUPKU. Kamu luar biasa, aku mencintaimu selamanya @emilia_clarke #smilelyeyes selamat ulang tahun benioff, dermawan yang tampan leo aloha j”. (OL-1)