Produk Indonesia Ini Mejeng di Serial Realitas Bling Empire

PRODUK perusahaan rintisan Green Rebel, yang mengembangkan daging dan keju nabati alami, muncul di serial reality show Bling Empire musim ketiga yang tayang di layanan streaming Netflix.

Di serial yang menceritakan kehidupan orang kaya Asia di Amerika Serikat (AS) dan dijuluki sebagai Crazy Rich Asians sesungguhnya itu, produk Green Rebel dikreasikan menjadi sajian kelas dunia oleh celebrity chef Martin Yan, yang dikenal lewat program televisi Martin Yan's Asia Favorites di Asian Food Channel.

"Kami sangat bangga produk buatan Indonesia, Green Rebel, ada di serial Bling Empire, yang kini banyak ditonton oleh penonton dari seluruh dunia. Pencapaian membanggakan ini sesuai dengan misi Green Rebel yaitu mendemokratisasi pola makan nabati di Asia dengan menyediakan produk inovatif yang sehat, lezat, serta membawa cita rasa Indonesia ke dunia kuliner global," kata co-founder Green Rebel Helga Angelina dalam keterangan resmi, Selasa (1/11).

Dalam salah satu episode di serial itu, tampak Chef Martin Yan bersama salah satu pemain utama Bling Empire, yang dikenal sebagai miliarder muda Asia, Kane Lim, sedang memasak menu spesial dengan menggunakan produk Beefless Steak.

Sebelum muncul di serial ini, produk tersebut sudah ada di pasar internasional dan masuk dalam menu khusus di restoran mitra ternama di Singapura seperti Empress, Prive, Love Handle, Queen of Wok, dan Dragon Chamber.

Konsumen dapat merasakan cita rasa unik mulai dari makanan klasik Tiongkok dan masakan ikonik dari Indonesia seperti rendang dan sate ayam dari bahan dasar nabati.

Helga mengatakan adanya produk ini di pasar internasional merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Green Rebel setelah menerima pendanaan pada 2022.

Sebelumnya, Kane Lim, yang merupakan miliarder Asia serta dikenal sebagai angel investor, turut berpartisipasi dalam investasi startup yang diluncurkan pada September 2020 ini.

Perusahaan rintisan yang didirikan oleh pasangan muda Indonesia yaitu Helga Angelina dan Max Mandias ini berharap munculnya produk dalam serial tersebut dapat semakin memopulerkan makanan nabati dan membuat produk ini kian mudah diakses oleh pasar internasional.

"Seperti ungkapan terkenal celebrity chef Martin Yan, 'If Yan can cook, so can you!'," tutup Helga. (Ant/OL-1)