Highlight akan Lakukan Comeback pada Bulan Depan

GRUP idola K-pop Highlight mengumumkan jadwal comeback mereka di sela konser sekaligus acara jumpa penggemar mereka pada hari kedua di Jangchung Gymnasium, Seoul.

Highlight seperti dilansir dari Soompi, Senin (24/10), mengungkapkan akan kembali ke dunia musik melalui karya musik terbaru pada 7 November 2022. Di sela konser, cuplikan lagu terbaru diperdengarkan.

Suara yang diduga milik Lee Gikwang melantunkan lirik yang diartikan, "Karena aku sendirian, tanpamu aku sendirian," kemudian muncul teks bertuliskan 2022.11.07 (MON) HIGHLIGHT di layar yang menandai tanggal comeback grup K-Pop itu.

Dalam konser yang diadakan untuk memperingati ulang tahun debut grup yang ke-13, Highlight melakukan berbagai permainan dan talkshow yang dilanjutkan dengan penampilan yang penuh warna.

Grup ini menampilkan total 14 lagu termasuk NOT THE END, DAYDREAM, PLAY, Hey yeah, Seven Wonders, Our Eyes, WAVE, More Than You Think, Classic, Whatever, It's a beautiful night, Don't Leave, dan Lovely Day.

Sebagian besar daftar lagu berasal dari album penuh pertama dan mini album ketiga grup. (Ant/OL-1)