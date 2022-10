Dwayne Johnson Ingin Black Adam Lawan Justice League hingga DC vs Marvel

SEBELUM Black Adam tayang di bioskop pada 21 Oktober, bintang dan produser Dwayne Johnson membayangkan crossover yang akan mengguncang DC Universe dan Multiverse. Johnson telah mengumumkan niatnya untuk mengadu manusia super antipahlawannya, Teth Adam, melawan Superman (Henry Cavill).

Pertarungan kedunya mungkin segera menjadi kenyataan dalam Man of Steel 2 yang sudah lama dikerjakan Warner Bros. Setelah kalah dengan Justice Society yakni superhero Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo), dan Doctor Fate (Pierce Brosnan), Johnson mengarahkan pandangannya ke DC Universe secara luas.

"Penggemar akan selalu memandu Anda ke mana pun Anda harus pergi. Itulah era baru yang saya bicarakan di DC Universe. Dan di DC Universe, mereka tidak selalu mendengarkan penggemar di masa lalu, tetapi segalanya berbeda," jawab Johnson kepada EstoEs Combo sebagaimana dilansir Commicbook. "Di Black Adam, semua berbeda. Jadi itu sebabnya kami bisa memperkenalkan JSA. Itu sebabnya di Black Adam, Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, mereka semua hidup berdampingan di dunia kita."

"Black Adam tidak ada di sini, dan Joker ada di sini, dan Anda tahu, Justice League ada di sini," kata Johnson. "Di dunia kita, mereka semua ada."

Film tunggal atau standalones seperti Joker karya Todd Phillips dan The Batman karya Matt Reeves ada di sudut-sudut terpisah dari DC Universe, di luar DC Extended Universe yang merupakan rumah bagi pahlawan super seperti Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), dan Flash (Ezra Miller). Namun seperti yang dilihat Johnson, mereka hidup berdampingan dalam DC Multiverse yang lebih luas.

"Idealnya, dalam pikiran saya, ini sedikit gila, mereka semua berpapasan. Karena para penggemar menginginkan itu. Dan ada cara yang bagus dan kreatif yang bisa kita temukan dalam membuat mereka semua berpapasan," kata Johnson yang menyinggung Black Adam vs Superman sebagai pertarungan yang akan menghasilkan guncangan hebat suatu hari nanti."

Dia menambahkan, "Jadi Black Adam akan bertabrakan dengan semua karakter ini di DC Universe. Kami datang ke meja dengan pikiran terbuka. Jika Anda berkata kepada saya, 'Suicide Squad?' Saya menjawab, 'Ya.' 'Justice League?' Saya menjawab, 'Ya.' Sebut saja mereka, buka bukunya. Semuanya."

Ambisi Johnson bahkan meluas ke Marvel Studios dan Disney's Marvel Cinematic Universe. Aktor dan produser superstar itu optimis tentang crossover DC vs Marvel masa depan di layar lebar.

"Sifat saya itu optimis. Apalagi kalau soal kreatif. Apalagi kalau soal film," kata Johnson kepada Total Film belum lama ini. "Dan terutama ketika datang ke jajaran superhero dan penjahat super DC, di seberang jalan, kita memiliki jajaran superhero dan penjahat super Marvel. Bagi saya, mereka tidak hanya bisa ada, tetapi mereka harus, dalam pikiran saya, berpapasan satu sama yang lain di kesempatan berikutnya."

Black Adam akan hadir di bioskop Indonesia pada Rabu (19/10) dan Jumat (21/10) di Amerika Serikat. Film DC yang akan datang termasuk Shazam! Fury of the Gods (17 Maret 2023), The Flash (23 Juni 2023), Blue Beetle (18 Agustus 2023), Aquaman and the Lost Kingdom (25 Desember 2023), Joker: Folie Deux (4 Oktober 2024), Wonder Woman 3 (TBA), dan The Batman 2 (TBA). (OL-14)