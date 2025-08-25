Dwayne Johnson Kenang Momen Emosional Saat Menari Tarian Sakral Samoa di Hawaii

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
AKTOR Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson berbagi pengalaman emosional bersama keluarganya saat berkunjung ke Hawaii. Bintang berusia 53 tahun itu mengunggah video di Instagram yang memperlihatkan dirinya tampil di atas panggung bersama sang ibu dan kedua putrinya. Mereka menarikan Taualuga, tarian sakral khas budaya Samoa.
Dalam momen tersebut, Johnson membuka bajunya, sebuah tradisi bagi pria Samoa untuk memperlihatkan tatau (tato Polinesia) yang sarat makna dan cerita leluhur. Ia kemudian berlutut sambil menepuk tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan tarian itu.
“Saya diberkati bisa memiliki momen istimewa ini bersama ibu, putri-putri saya, dan keluarga besar kami. Menarikan Taualuga adalah bentuk kebanggaan sekaligus penghormatan pada budaya kami,” tulis Johnson dalam keterangan unggahannya.
Ia menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang penuh emosi. “Sulit untuk tidak merasakannya. Ada energi yang begitu kuat, ada mana (kekuatan spiritual) yang hadir,” tambahnya.
Johnson juga menekankan betapa berharganya momen tersebut di tengah kesibukan hidup.
“Waktu berjalan cepat, semua orang sibuk. Tapi momen seperti ini sangat berarti bagi saya untuk menghormati keluarga dan budaya kami. Selalu menyenangkan bisa kembali ke Hawaii,” ujarnya.
Selain itu, pemeran Moana ini mengungkap rencananya untuk membawa keluarganya berkunjung ke Samoa. Ia menyebut dua putrinya, Jasmine, 9, dan Tiana, 6, sangat menantikan perjalanan itu karena belum pernah menjejakkan kaki di tanah leluhur mereka.
“Saya sedang berusaha membawa keluarga ke Samoa tahun ini. Akan jadi momen pulang kampung yang indah. Saya tidak sabar,” tulisnya.
Bukan kali ini saja ia mengekspresikan cintanya pada Hawaii. Pada April lalu, Johnson juga membagikan video saat dirinya mengendarai mobil di jalanan Hawaii. Dalam unggahan itu, ia mengenang masa kecilnya yang penuh kenangan di sana.
“Setiap kali kembali ke Hawaii, saya selalu diingatkan mengapa tempat ini begitu istimewa. Banyak momen penting dalam hidup saya terjadi di sini. Meski ambisi membawa saya jauh, saya akan selalu kembali. Hawaii ada dalam darah saya,” tulisnya kala itu. (People/Z-2)
Ketika masyarakat menyiapkan terompet pesta untuk merayakan tahun baru, di Indonesia, waktu sudah menunjukkan pukul 05.00 di Kiribati.
Raja Charles dan Ratu Camilla akan melakukan tur resmi ke Australia dan Samoa dari 18 hingga 26 Oktober 2024. Perjalanan internasional pertama Raja sejak diagnosis kanker.
Dubes Fientje tegaskan komitmen Indonesia untuk terus membina kerja sama dan kolaborasi dengan Samoa.
Baginya, mendapatkan kesempatan sebagai duta besar merupakan impian sekaligus kehormatan bagi setiap diplomat.
Samoa sekarang telah beralih ke level waspada 1 pada matriks risiko nasionalnya, dengan masyarakat diminta untuk memerapkan jarak sosial dan memakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved