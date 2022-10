Sheila Majid dan Tujuh Lainnya Menambah Deretan Penampil Soundrenaline 2022

Penyelenggaraan festival musik terbesar di Indonesia, Soundrenaline 2022 #COMEBACKLIVEANDLOUDER di Jakarta, tepatnya di Allianz Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November terhitung semakin dekat.

Setelah diumumkannya lima artis internasional dan 24 musisi papan atas tanah air yang akan tampil di festival musik yang paling ditunggu-tunggu pecinta musik tersebut, Ravel Entertainment selaku promoter mengumumkan lagi beberapa line up manca negara dari total 18 yang akan memanaskan panggung Soundrenaline 2022. Mereka adalah Weezer, Muramasa, Adoy, Secondhand Serenade, A Place To Bury Strangers, Ignite, The Ataris, dan Sheila Majid.

“Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para pencinta musik usai pengumuman perdana hadirnya Soundrenaline 2022 dan deretan nama musisi maupun artis baik lokal maupun internasional yang akan tampil. Sekarang ini kami pun kembali merilis setidaknya delapan band/artis internasional yang akan menambah jumlah line up. Jadi total saat ini sudah 13 artis/band dari 18 artis/band manca negara yang siap menghibur penikmat musik di Soundrenaline 2022. Nama-nama yang sudah muncul tentunya diharapkan akan menghadirkan kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia, sekaligus dapat menginspirasi musisi lainnya dengan line up musisi yang telah kami pilih,” beber Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022.

Masuknya Weezer dalam daftar line up Soundrenaline 2022 pastinya sudah ditunggu-tunggu para penikmat musik di tanah air. Karena band asal Los Angeles, Amerika ini memiiki ribuan fans dan tergolong fanatik. Di antara line up internasional yang diumumkan, rupanya ada satu hal yang menarik juga adalah hadirnya diva dari Negeri Jiran yaitu Sheila Majid di ajang Soundrenaline 2022

"Menurut saya, banyak banget penikmat musik generasi sekarang yang tahu lagunya Sheila Majid seperti Sinaran, Antara Anyer dan Jakarta dan Cinta Jangan Kau Pergi, karena di-cover oleh beberapa performers nasional dan muncul dimana-mana dengan viewer sangat tinggi. Nah, saya pengennya mereka itu akhirnya tahu ini loh yang aslinya dan datang serta bisa dinikmati penampilannya khusus di Sundrenaline 2022.

Sedikit bocoran, bahwa Sheila Majid nantinya akan berkolaborasi dengan salah satu musisi nasional papan atas yang tentunya sayang banget kalo dilewatkan,” imbuh ravel.



Tampilnya Sheila Majid di Soundrenaline 2022 bisa menjadi semacam pelepas dahaga bagi segenap penikmat musik, sebab mereka terfasilitasi oleh Soundrenaline 2022 untuk bernostalgia.

Dalam menghelat Soundrenaline 2022, Ravel Entertainment menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian berupa konten-konten terbaik di luar musik, sehingga Soundrenaline 2022 kali ini dipastikan akan berbeda dengan festival musik lainnya. (OL-12)