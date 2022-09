Blackpink Rilis Album Penuh Kedua, Born Pink, Hari Ini

GIRL group K-pop Blackpink akan merilis album penuh (full-length) kedua mereka, yang berjudul Born Pink pada hari ini, Jumat (16/4) pukul 13.00 Waktu Standar Korea atau 15.00 WIB.

"Sesuai dengan judulnya, album baru ini menggambarkan kepercayaan diri dari empat anggota yang unik sejak awal. Album ini akan melukiskan diskografi tim secara mendalam dengan warna musiknya yang unik," kata agensi band YG Entertainment, dikutip dari laporan Yonhap, Jumat (16/9).

Album yang akan dirilis di layanan musik digital itu terdiri dari delapan lagu, termasuk single utama Shut Down dan lagu prarilis Pink Venom.

Baca juga: Blackpink Pecahkan Rekor Puncak Sebagai Girl Group di Spotify

Shut Down berisi potongan La Campanella,, yang digubah oleh komposer Niccolo Paganini (1782-1840), dan dikombinasikan dengan irama hip hop yang trendi, menurut agensi tersebut.

"Vokal solid para anggota dan rap dinamis memaksimalkan pesona misterius dari lagu tersebut. Lirik langsung yang mengungkapkan sikap percaya diri ironisnya semakin bersinar saat suasana gelap meningkat," kata YG tentang single utama itu.

Enam lagu lainnya antara lain Typa Girl, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, Ready For Love, dan Yeah Yeah Yeah, sebuah lagu bergaya tahun 80-an di mana Jisoo dan Rose terlibat dalam penulisan lirik.

Album ini diharapkan menjadi penjualan 2 juta pertama dari girl group K-pop mana pun mengingat album itu telah mengantongi 2 juta kopi preorder.

Hal itu juga menarik perhatian dari industri musik, apakah album Born Pink akan membuat rekor girl group K-pop baru di tangga (chart) album utama Billboard 200.

Sebagai informasi, dalam industri K-pop hanya tiga grup yang naik ke puncak Billboard 200 dan semuanya merupakan boy band, yaitu BTS, SuperM, dan Stray Kids.

Blackpink mencapai rekor sebagai girl group K-pop dengan charting tertinggi ketika album penuh (full-length) pertama mereka, The Album, debut di peringkat kedua pada 2020.

Lagu utama album baru, Shut Down, juga diperkirakan akan menempati peringkat tinggi di chart single utama Hot 100 mengingat grup ini memiliki posisi yang kuat di pasar streaming musik global.

Setelah perilisan, Blackpink akan memulai tur dunia, yang akan dimulai dengan dua konser di Seoul, Korea Selatan, pada 15-16 Oktober dan diperkirakan akan menarik total 1,5 juta penggemar di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Oseania. (Ant/OL-1)