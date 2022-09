Ariel Tatum Mencari Ketenangan dalam Diam

AKTRIS Ariel Tatum mengungkapkan kegemarannya dalam sejumlah olahraga di antaranya yoga, ice skating, hingga berkuda.

Menurut penyanyi bernama asli Ariel Dewinta Ayu Sekarini itu, aktivitas yang disukainya tersebut bisa memberikannya ketenangan. Salah satu olahraga yang dilakukannya sejak beberapa tahun lalu ialah yoga.

"Kalau yoga, aku mulai dari 2013 kayaknya. Sebelum itu, aku gak aktif olahraga, anaknya benci banget olahraga. Aku mulai yoga terus aku nari Jawa juga. Akhir-akhir ini aku punya ambisi yang kayaknya gak kesampaian waktu kecil yaitu ice skating. Menurut gue, ice skating lebih meyenangkan karena dingin, jadi gue gak merasa kegerahan. Terus juga berkuda," kata aktris kelahiran Jakarta, 25 tahun silam, seperti dikutip dari kanal Youtube KUY Entertainment, Selasa (6/9).

Baca juga: Ariel Tatum Mengaku Kaget dengan Cara Kerja Garin

Pemeran Nani Sudarmaji dalam film Sayap-Sayap Patah itu menuturkan awal mula ia mencoba meditasi sejak dirinya mengalami gangguan mental di usia 13 tahun.

"Meditasi adalah salah satu cara yang disarankan oleh psikolog dan psikiater gue. Pertamanya emang gue gak bisa, akhirnya gue dipaksa mencari ketenangan di dalam diam. Karena ketika gue diam dan akhirnya gue bisa tenang, gue jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik sama badan gue," ungkap model tersebut.

"Itu sangat membantu gue untuk bisa lebih connected sama badan dan diri gue saat ini, apa yang gue rasain saat ini, apa perasaan yang ada di alam bawah sadar gue, kayak tiba-tiba muncul ke atas, oh sebenarnya gue anxious karena apa," lanjut perempuan yang memulai karier di industri hiburan menjadi model iklan dan membintangi sinetron Titipan Ilahi pada 2004 ini.

Pada awalnya, ia sadar bahwa dirinya mengalami gangguan mental ketika ia mencoba memahami cara pemikirannya.

"Sebenarnya, beberapa tahun sebelum itu, memang ada gue tau kayak cara pemikiran gue yang gak seharusnya seperti ini. Sampai akhirnya ketika beberapa kali coba melakukan yang tidak seharusnya gue lakukan, akhirnya gue bilang sama orangtua gue, kayaknya gue butuh bantuan profesional," papar Ariel.

Menurut perempuan yang berduet dengan musisi Ari Lasso untuk menyanyikan lagu Karena Aku Telah Denganmu pada 2012 tersebut, setiap orang harus memiliki kesadaran untuk tidak malu mencari bantuan tenaga profesional untuk mengatasi gangguan mentalnya. Kepeduliannya untuk meningkatkan kesadaran orang yang mengalami gangguan untuk tidak malu mencari bantuan tenaga profesional melahirkan kampanye #Letsendtheshame, yang dibuatnya beberapa tahun lalu.

"Karena menurut gue semua bisa, ketika ada niat dari diri sendiri. At least ketika kita tau bantuan apa yang kita butuhkan, kita terbuka dibantu sama orang, kita jadi tau gimana caranya menghadapi problem better ke depannya. Mungkin misalnya, biasanya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup terus mental breakdown, kali ini ya udah enggak dan lebih rileks," ungakpnya.

"Gue udah gak minum obat itu dari 3 tahun lalu. I know to handle my self better, gara-gara gue punya niat yang utuh untuk lebih baik. Jadi sebelum gue meledak, gue lebih tahu gimana cara menyiasati itu semua, biar terjadinya gak hancur berantakan, gitu kasarnya," lanjutnya.

Suka masak

Selain jago nyanyi dan akting, pemeran karakter Binar dalam film Kereta Presiden tahun 2021 ini juga punya kegemaran dan pintar memasak.

Ariel mengatakan dirinya kerap mendapatkan banyak pujian dari orang terdekatnya lantaran masakan buatannya terasa enak. Tidak hanya itu, masakan yang dibuatnya menjadi cara Ariel untuk mengutarakan bahasa cintanya untuk orang-orang yang terkasih.

Pemeran Trista dalam film Oh Baby tahun 2008 tersebut mengutarakan bahwa kebanyakan masakan yang dibuatnya adalah makanan dari hasil resep keluarganya yang kemudian ia modifikasi lagi.

"Salah satu expertise aku dari kecil adalah aku suka ambil resep-resep enak keluargaku, terus aku kayak naikin level lagi. Salah satu yang aku jago banget bikin itu fruit cake," pungkas pelantun lagu Risau untuk lagu tema film Sepeda Presiden itu. (OL-1)