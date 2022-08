Farel Naik Jet Pribadi, Apa Dampaknya Bagi Lingkungan?

PENYANYI cilik Farel Prayoga menjadi banyak pembicaraan orang baik di dunia nyata maupun maya. Bocah asal Banyuwangi itu sebelumnya banyak dibicarakan lantaran penampilannya yang apik pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Akan tetapi, bocah itu kembali viral karena hal lain yakni beredar foto Farel dengan seragam sekolah di linimasa media sosial. Dalam kesempatan itu, Farel rupanya hendak berangkat sekilah dari Kalimantan Selatan ke Banyuwangi dengan menggunakan jet pribadi, Selasa (30/8).

Isu mengenai penggunaan jet pribadi yang berlebihan kini semakin mencuat, terutama di kalangan internasional. Pada bulan Agustus, Marketing Firm Yard mengeluarkan data mengenai selebriti penghasil emisi karbon terbanyak sejak Januari 2022. Hasilnya adalah di peringkat tertinggi ada Taylor Swift dengan total 170 penerbangan menggunakan jet pribadi.

Dalam total penerbangan tersebut, Taylor berkontribusi pada pelepasan 8.200 ton emisi karbon dioksida di udara.

Sebagai informasi, dalam sebuah perjalanan menggunakan pesawat Boeing 737 yang bisa membawa penumpang hingga 416 orang pada kapasitas 100%, dalam 1 jam perjalanan menghasilkan 250 kg emisi karbon CO2.

Maka, berdasarkan perhitungan tersebut, Taylor telah menciptakan emisi karbon CO2, 1.000 kali lebih banyak dibanding 1 orang biasa.

Bahaya dari karbon dioksida secara umum sangat berdampak pada manusia dan lingkungan. Karena karbon dioksida kebanyakan berada dalam darah, maka kadar CO2 yang berlebihan dalam tubuh akan menciptakan kondisi asidosis yang bisa berakhir pada kematian.

Tidak hanya itu, perubahan iklim yang berefek pada kenaikan volume air juga tidak lain berasal dari emisi karbon dioksida yang berlebihan di udara. Kenaikan volume air juga nantinya akan berefek pada frekuensi banjir yang semakin tinggi.

Penggunaan jet pribadi yang semakin marak juga tidak lain karena semakin banyaknya penyedia layanan carter bagi jet pribadi.

Pada kasus Farel, berdasarkan pantauan Media Indonesia, dari foto-foto yang ada di linimasa, penyanyi yang kerap melantunkan single Ojo Dibandingke ini menggunakan sebuah jet pribadi, The King Air 350. Tarif carter The King Air 350 berada di harga US$1.300-1.500 per jam atau setara dengan RP19-22 juta.(OL-5)