Kanker Hoppus Damaikan Blink-182

MARK Hoppus siap beraksi lagi. Dalam edisi terbaru majalah PEOPLE, bassis-vokalis Blink-182 itu membahas masa depan band setelah perjalanan kankernya.

Blink-182, yang mendapat ketenaran dalam genre pop-punk lewat lagu hits di akhir 90an seperti All the Small Things dan I Miss You telah melewati beberapa jeda dan perubahan besar.

Tapi, tidak ada yang lebih dari mengguncang dibanding dengan ketika drummer Travis Barker dan vokalis-gitaris Tom DeLonge (yang meninggalkan grup pada 2015) ketika mereka mengetahui Hoppus telah didiagnosis dengan kanker stadium 4 limfoma sel B sejak pada April 2021. Barker dan DeLonge mengunjungi Hoppus di rumah sebelum dia memulai kemoterapi.

"Ini adalah pertama kalinya kami bertiga berada di ruangan yang sama dalam tempo lima tahun," kata Hoppus. "Ini sebenarnya lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada agenda. Tidak ada dendam yang tersisa. Rasanya sangat kembali ke apa yang seharusnya: tiga teman duduk di sebuah ruangan."

Hubungan mereka yang direkonsiliasi kembali telah memberi sebuah harapan baru bagi Hoppus, terutama pascakemoterapi brutal yang dia alami.

“Semuanya berada di tempat yang hebat sekarang.” ujar Hoppus.

Hoppus dinyatakan bebas kanker pada September lalu. Sejak semuanya dinyatakan aman, Hoppus telah kembali bekerja. Dia menulis buku, meluncurkan perusahaan rekaman Verswire, dan menjadi pembawa acara radionya di Apple Music.

Dalam beberapa bulan terakhir, penggemar telah menunjukan antusiasme yang tinggi tentang kemungkinan DeLonge bergabung kembali dengan Blink-182. (Musisi Matt Skiba telah menjadi gitaris-vokalis sejak DeLonge pergi.)

Hoppus belum mengumumkan apa pun — belum.

"Saya terus menulis musik, dan saya terbuka untuk apapun mengenai fase Blink selanjutnya," katanya. "Saya berharap untuk masa depan. Saya sangat senang berada di sini."

"Jelas itu adalah perayaan bagi mereka, tetapi bagi saya itu adalah pertama kalinya saya benar-benar bepergian setelah sakit dan pertama kali melakukan hal-hal orang normal, seperti pergi ke pernikahan, bepergian, bertemu teman - semua hal yang Anda lakukan. Melewatkan selama dua tahun terakhir, tidak hanya karena sakit kanker, tetapi dari pandemi: kebahagiaan, kegembiraan, pertemuan, orang baru, melihat teman yang sudah lama tidak bertemu dan mengejar ketinggalan, makan makanan lezat dalam pengaturan yang indah," kata Hoppus.

“Dalam Event yang sebesar ini pun, saya merasa seperti di rumah, dan merasa familiar,” lanjutnya.

Hoppus menambahkan, "Itu menyenangkan, indah, dan saya tidak bisa lebih bahagia untuk mereka. Dia hebat, dan dia mengeluarkan yang terbaik di Travis. Jadi saya senang berada disana, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri sendiri. sendiri; saya senang memiliki kesempatan untuk merayakan keberuntungan saya sendiri."

Sekarang, Hoppus menghadapi masa depan dengan rasa syukur: "Saya memiliki kesempatan kedua untuk hidup." (OL-1)