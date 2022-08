Lagu Baru Megadeth Ejek Orang yang Pakai Kaos Band Tanpa Tahu Lagu Band itu

PENTOLAN Megadeth Dave Mustaine mengungapkan bahwa album baru bandnya akan menghadirkan lagu yang berkisah tentang perempuan yang mengenakan kaos Megadeth namun bahkan tidak kenal dengan band heavy metal itu.

Album teranyar Megadeth yang bertajuk The Sick, The Dying,... and The Dead dijadwalkan dirilis pada 2 September dengan single teranyarnya, Night Stalkers, telah dirilis pada Juli lalu.

Dalam wawancara dengan Guitar World, Mustaine berbicara mengenai salah satu lagu di album barunya yang berjudul Celebutante. Lagu itu ditulis berdasarkan pengalaman Mustaine yang mengaku bertemu dengan seorang anak perempuan yang mengenakan kaos Megadeth. Namun, anak perempuan itu mengabaikan Mustaine karena tidak kenal dengan band itu.

"Itulah tanda ketidakpedulian anak muda. Saat ini Megadeth sedang terkenal lagi karena banyak acara realitas," ujar Mustaine

"Saya melihat seorang perempuan yang sangat cantik dan dia mengenakan kaos Megadeth. Bahkan logo Megadeth di kaosnya sangat besar. Karenanya, saya mendatangani dan mengatakan, 'Hei, itu saya. Itu band saya'. Namun, dia mengabaikan saya dan berjalan terus. Saya melanjutkan, 'Stop, itu band saya dan saya mau berfoto dengan Anda' Tapi dia tetap mengabaikan saya," lanjutnya.

Mustaine melanjutkan fotografer yang ada di situ bahkan mendatangi perempuan itu dan mengatakan bahwa Mustaine adalah vokalis band yang ada di kaosnya. Namun, perempuan itu mengaku tidak mengenal Megadeth dan menolak berfoto dengan Mustaine.

"Jadi, saya membuat lagu ini untuk mengejeknya," pungkasnya. (OL-1)