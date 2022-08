Dewa 19 Rilis Ulang Still I'm Sure We'll Love Again

DEWA 19 merilis kembali lagu Still I'm Sure We'll Love Again dengan menampilkan duet Ello dan Virzha untuk pertama kalinya dalam format rekaman yang sudah dapat didengarkan di berbagai digital streaming platform.

Ahmad Dhani menilai karakter vokal Ello dan Virzha masuk dengan aransemen baru yang ia kerjakan.

Menurutnya, hasil akhirnya terdengar asyik dan masih memberi warna khas Dewa 19. Ia juga menilai keputusan untuk menduetkan mereka juga merupakan sebuah eksperimen yang cocok dengan hasil akhirnya.

"Lagu ini memang perlu nafas baru. Dulu Ari Lasso yang nyanyi, sekarang sekaligus langsung Ello dan Virzha. Aransemennya juga mengikuti zaman. Masih khas Dewa 19, tapi disesuaikan dengan market yang sekarang," kata Dhani melalui siaran pers, Jumat (5/8).

Lagu tersebut merupakan bagian dari album Format Masa Depan (1994) yang aslinya menampilkan vokal Ari Lasso.

Perilisan kembali lagu tersebut dalam rangka untuk merayakan 30 tahun Dewa 19 sekaligus pembaruan karya-karya klasik mereka.

Proyek tersebut menandai pertama kalinya Ello dan Virzha berduet untuk menyanyikan lagu Dewa 19 dalam rekaman. Sebelumnya, duet hanya berlangsung di panggung kala keduanya menjadi vokalis di dalam set live Dewa 19.

"Sebelumnya, kami belum pernah dipersatukan di dalam rekaman. Ini yang pertama kalinya. Saya kebagian di bagian depan, lalu Virzha mengikutinya di belakang," kata Ello.

"Ya, menarik juga melihat bagi-bagi vokalnya. Aransemennya Ahmad Dhani bikin enak untuk ngebagi antara saya dan Ello," timpal Virzha.

Sementara Dhani menambakan dirinya berharap niat Dewa 19 untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu pilihan yang dulu belum begitu tereskpos dapat diterima.

"Sampai ketemu di panggung-panggung live kami," ujar Dhani. (Ant/OL-1)