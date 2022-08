Game of Thrones Kembali Lewat House of the Dragon

GAME of Thrones kembali dalam format prekuel berjudul House of the Dragon dengan para pemain baru. Showrunner baru, yang mengambil alih tugas David Benioff dan D.B. Weiss, adalah Ryan Condal dan Miguel Sapochnik.

"Ada banyak kemakmuran, sudah tercipta kedamaian selama setengah abad dan hal yang besar adalah ini kisah tentang rumah yang terpecah. Ini tentang sebuah rumah yang hancur dari dalam," kata Condal, dikutip Senin (1/8)

Kisah House of Dragon dimulai dari Raja Viserys Targaryen, diperankan oleh Paddy Considine, yang mempertimbangkan siapa yang akan jadi pewaris takhta, adiknya Pangeran Daemon (Matt Smith) atau putrinya, Putri Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Namun, calon penantang baru untuk singgasana muncul. Olivia Cooke memerankan Alicent Hightower, sahabat lama Putri Rhaenyra, yang menikah dengan raja setelah istrinya meninggal saat melahirkan.

Cooke menikmati adegan menegangkan antara dia dan D'Arcy yang muncul di cuplikan video.

"Seru sekali karena berakting bersama Emma seperti berhadapan dengan (petinju) Mike Tyson. Saya sangat menyayangi mereka. Di layar, kami terlihat saling benci tapi saya sangat menyukai mereka," ungkap Cooke.

Rhys Ifans, yang berperan sebagai ayah Alicent mengatakan dia optimistis atas masa depan serial ini. (Ant/OL-1)