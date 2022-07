Ini Lima Kejutan yang Muncul di Episode Terakhir Eve

DRAMA Korea Eve, yang dibintangi Seo Yea Ji, Park Byung Eun, Yoo Sun, dan Lee Sang Yeob telah resmi tamat dengan total 16 episode di platform streaming Viu.

Lee La El, karakter yang diperankan Seo Yea Ji, berhasil membalaskan dendamnya terhadap Han Pan Ro (diperankan Jeon Kuk Hwan) dan komplotannya. Meskipun telah meraih kemenangan, Lee La El kehilangan banyak hal penting dalam hidupnya.

Penonton mungkin akan merasa marah, sedih, bahagia dan lega ketika menyaksikan episode terakhir. Berikut lima kejutan yang tidak terduga pada akhir episode drama Korea Eve, dikutip dari siaran pers Viu, Jumat (29/7).

Masa kejatuhan Han Pan Ro

Salah satu sumber tindakan keji dalam drama Eve berasal dari Han Pan Ro Pria, yang pernah menjabat sebagai perdana menteri dan menggunakan uang dan kekuasan demi memuaskan kepentingan pribadi.

Lee La El tidak dapat membiarkan pria ini terus melancarkan aksi kejahatannya. Secara mengejutkan, Lee La El sukses mengadu domba Han Pan Ro dengan putri satu-satunya, Han So Ra (Yoo Sun).

Han Pan Ro dan Han So Ra menjadi saling membenci. Han Pan Ro kemudian kalah telak dalam genggaman putri kandungnya.

Di saat yang bersamaan, Lee La El juga berhasil mengalahkan Han Pan Ro di detik terakhir tanpa harus mengotori tangannya sendiri.

Kekalahan yang harus diterima Han So Ra

Han So Ra tidak dapat menerima kenyataan bahwa Kang Yoon Kyum (diperankan Park Byung Eun) yang dipujanya ternyata lebih memilih Lee La El.

Aksi nekat Han So Ra saat menculik Lee La EL ternyata cukup menegangkan. Keadaan baru dapat terkendali ketika Kang Yoon Kyum turun tangan dan berusaha menenangkan Han So Ra demi keselamatan Lee La El.

Sayangnya, Han So Ra tidak semudah itu menyerah dari Lee La El sehingga Kang Yoon Kyum harus bertindak lebih jauh. Apa yang ia lakukan terhadap istrinya?

Isak tangis Moon Do Wan atas kejahatan yang dilakukannya

Moon Do Wan adalah kaki tangan Han Pan Ro, Han So Ra, dan Kim Jung Chul (diperankan Jung Hae Kyun) dan baru-baru ini terungkap nama samarannya di ponsel Han So Ra, yaitu Dokter Jung.

Pria ini bertugas sebagai eksekutor, seperti menculik, memukuli, membunuh, menyembunyikan orang-orang yang menjadi incaran keluarga Han, hingga menutupi kejahatan yang mereka lakukan.

Moon Do Wan melakukan semua pekerjaan kejinya karena ia membutuhkan uang untuk pengobatan sang ibu. Sayangnya, pekerjaan yang dilakukannya telah merugikan banyak pihak.

Perpisahan tragis Kang Yoon Kyum dengan Lee La El

Lee La El tidak menyangka jika perkenalannya dengan Kang Yoon Kyum mengubah pandangannya akan pria tersebut. Keadaan berubah drastis setelah Lee La El mengetahui sisi lemah Kang Yoon Kyum hingga akhirnya keduanya saling mencintai.

Lee La El sempat berbagi momen yang membahagiakan bersama Kang Yoon Kyum, namun ada juga momen menyedihkan yang harus terjadi.

Kang Yoon Kyum harus menghentikan usaha Han So Ra mencelakai Lee La El dan membuat keputusan yang nekat agar Lee La El dapat terbebas dari gangguan Han So Ra.

Lee La El melanjutkan hidupnya di tempat yang penuh kenangan

Lee La El telah lama berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan yang dilakukan Han Pan Ro, Han So Ra, dan Kim Jung Chul terhadap dirinya.

Ketiga orang itu membuat Lee La El kehilangan banyak hal penting dalam hidupnya. Ia telah memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang penuh kenangan.

Seo Eun Pyeong (diperankan Lee Sang Yeob) turut berbahagia namun bersedih karena harus berpisah dengan Lee La El. Adegan penuh haru dapat penonton saksikan karena Lee La El turut membawa hadiah istimewa pemberian Kang Yoon Kyum kepadanya. (Ant/OL-1)