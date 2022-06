Pakaian Renang Motif Lurik? Yuk Intip Kolaborasi Cover Me Not - Ohmmbybai

COVER Me Not, jenama pakaian renang milik Kelly Tandiono, berkolaborasi dengan ohmmbybai milik desainer Bai Soemarlono guna menghadirkan koleksi Heritage. Koleksi tersebut menjadi upaya keduanya untuk melestarikan kain tradisional Indonesia.

"Senang sekali bisa terus bekerja sama dengan Kelly dan Cover Me Not yang selalu memberi ide menarik, bertalenta, dan mewakili generasinya. Kelly juga juga selalu peduli dan tertarik dengan tradisi Indonesia, khususnya kain tradisional," kata Bai, Rabu (29/6).

Koleksi Heritage terinspirasi dari lurik, kain bermotif garis-garis kecil yang digunakan sebagai pakaian khas di pedesaan hingga lingkungan keraton. Lewat koleksi tersebut, kain lurik yang didesain secara modern bisa dilestarikan dan dipakai oleh seluruh kalangan.

Pada koleksi Heritage, lurik yang cenderung berwarna gelap didesain lebih berwarna. Dominasi warna biru, hijau, dan merah muda dengan pola yang beragam membuat koleksi tersebut berbeda dari koleksi sebelumnya yang cenderung polos.

Tak hanya pakaian renang, koleksi Heritage juga menampilkan konsep pakaian siap pakai, ready to wear.

Kelly mengatakan proses produksi koleksi tersebut juga lebih berkelanjutan dan minim limbah. Sisa bahan pembuatan bikini dan pakaian digunakan untuk membuat produk-produk lain, seperti tas kecil atau masker.

"Koleksi Heritage sangat berbeda dari koleksi sebelumnya. Selain mengangkat lurik, aku juga ingin lebih memperkenalkan Cover Me Not sebagai merek produk yang ramah lingkungan," katanya.

Tidak hanya itu, Cover Me Not juga menggandeng Yayasan Santa Maria Boro yang mewadahi pembuat tenun tradisional dengan ATBM di Boro, Kalibawang, Yogyakarta.

Kolaborasi Cover Me Not X ohmmbybai dan Yayasan Santa Maria Boro merupakan bentuk kepedulian untuk membantu para perajin lurik tradisional. Setiap pembelian koleksi Heritage akan didonasikan sebesar Rp50 ribu untuk mendukung kegiatan para perajin lurik.

Produk Cover Me Not khususnya koleksi Heritage, dapat dilihat dan dibeli di akun Instagram dan situs resmi Cover Me Not atau berbagai toko online.(Ant/OL-5)