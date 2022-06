Yuk Kenalan dengan Bintang Drama Korea Miracle

DUA episode perdana drama Korea Viu Original, Miracle, sudah tayang pada pekan lalu, menceritakan kehidupan idol, persaingan, dan kehidupan percintaan.

Miracle dinanti para penggemar sejak beberapa bulan lalu karena menghadirkan dua bintang grup K-pop SF9, yaitu Chani dan Hwiyoung.

Selain keduanya, serial ini juga dibintangi talenta muda Korea yang kariernya gemerlap karena telah memukau dalam drama-drama besar, seperti Kang Min Ah dan Hwang Bo Ra.

Berikut profil lima pemain Miracle beserta peran mereka dalam drama tersebut, dikutip dari siaran pers, Rabu (29/6).

1. Chani

Kang Chan Hee atau Chani memulai kariernya sebagai aktor cilik. Pada 2016, Chani debut bersama boy group ternama di Korea Selatan, SF9. Beberapa judul drama besar sukses ia bintangi mulai dari Sky Castle, Once Again, True Beauty, hingga Must You Go?.

Instagram @c_chani_i--Chani

Dalam Miracle, Chani berperan sebagai idola yang digandrungi jutaan penggemar bernama Luice. Karakter idola ini baru saja melakukan comeback dan lagu barunya memecahkan banyak rekor.

Setelah kembali ke Korea, Luice seharusnya pergi langsung ke asramanya. Namun, Luice menunjukkan kenakalannya dengan pergi ke tempat lain sambil melakukan penyamaran.

Pada kesempatan inilah Luice bertemu gadis yang dapat mengubah hidupnya. Sayangnya, karier meroket Luice mendapat ancaman karena skandal.

2. Kang Min Ah

Nama Kang Min Ah semakin melejit sejak ia menjadi sahabat Moon Ga Young dalam drama True Beauty. Selain itu, ia juga sukses membintangi tokoh Kang Min Jung dalam Beyond Evil pada 2021.

Instagram @minah320_97--Kang Min Ah

Kang Min Ah berperan sebagai Lee Soo Rin, yang merupakan penggemar berat Luice.

Pada suatu kesempatan, Lee Soo Rin tanpa sengaja bertabrakan dengan Luice di bandara, namun saat itu ia tidak dapat mengenali pria yang menabraknya.

Setelah beberapa waktu berlalu, Lee Soo Rin bertemu kembali dengan Luice. Anehnya, Lee Soo Rin justru dibuat kesal dengan sang idola. Padahal dulu, Lee Soo Rin sangat memuja Luice dan bahkan memiliki banyak foto Luice di kamarnya.

3. Hwiyoung

Sama seperti Chani, Hwiyoung adalah anggota dari boy group SF9. Hwiyoung mulai aktif berakting pada 2016 dan telah membintangi beberapa judul drama.

Instagram @sf9official--Hwiyoung

Dalam Miracle, Hwiyoung akan beradu akting dengan Chani sebagai pesaingnya dalam banyak hal, salah satunya urusan asmara.

Hwiyoung berperan sebagai Min Si Woo atau teman baik dari Lee Soo Rin. Min Si Woo bukan penggemar Luice (Chani) seperti Lee So Rin, namun ia akan membantu Lee Soo Rin untuk bertemu dengan idolanya.

Min Si Woo merupakan anggota boy group terkenal, N/S, dan merupakan pesaing dari Luice. Selain bersaing sebagai idol, terdapat kemungkinan Min Si Woo akan bersaing untuk memenangkan hati Lee Soo Rin melawan Luice.

4. Oh So Hyun

Oh So Hyun mulai aktif menggeluti dunia seni peran sejak 2019, termasuk Her Private Life, The World of the Married, dan 18 Again.

Instagram @sohyunoh_--Oh So Hyun

Kali ini, ia akan berperan sebagai salah satu teman dari Kang Min Ah dalam Miracle. Karakternya terlihat akan mengalami banyak keseruan dengan Kang Min Ah.

Oh So Hyun juga akan berinteraksi dengan karakter yang diperankan oleh Chani dan Hwiyoung. Kemungkinan, Oh So Young akan menyaksikan persaingan yang terjadi antara Chani, Kang Min Ah, serta Hwiyoung.

5. Hwang Bo Ra

Sosok Hwang Bo Ra semakin dikenal publik sejak ia berperan Bong Se Ra dalam drama What's Wrong With Secretary Kim.

Instagram @pinggumama--Hwang Bo Ra

Kali ini, Hwang Bo Ra berperan sebagai CEO Coa Entertainment bernama Masha Kim. Pada suatu kesempatan, ia berada di samping Luice saat konferensi pers sedang berlangsung dan tampak cukup tegang saat sedang menghadapi pertanyaan dari seorang wartawan. Sikapnya menimbulkan pertanyaan, apakah Masha Kim akan selalu mendukung Luice? (Ant/OL-1)