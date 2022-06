Taylor Swift Rilis Single Terbaru Diangkat dari Kisah Novel

PENYANYI Taylor Swift merilis lagu terbarunya yang berjudul 'Carolina' yang diangkat dari kisah novel karya Delia Owens.

"Sekitar satu setengah tahun yang lalu, saya menulis lagu tentang kisah yang luar biasa. Kisah seorang gadis yang hidup di luar, melihat ke dalam. Secara kiasan dan harfiah," tulis Taylor melalui akun Instagram pribadinya, dikutip dari Fox News, Minggu (26/6).

"Penjajaran kesepian dan kemandirian. Kerinduan dan keheningannya. Keingintahuan dan ketakutannya, semuanya terjerat. Kelembutan yang gigih.. dan pengkhianatan dunia terhadapnya. Saya menulis ini sendirian di tengah malam dan lalu Aaron Dessner dan saya dengan cermat mengerjakan lagu yang kami rasa akan otentik pada saat cerita ini terjadi," imbuhnya.



Baca juga: Baru 4 Hari Rilis di Korea, Top Gun: Maverick Capai 1 Juta Penonton



Sebelumnya pada Maret lalu, Taylor juga sempat membagikan bahwa 'Where the Crawdads Sing' merupakan buku yang membuatnya tersesat ketika dia membacanya bertahun-tahun lalu. Setelah dia mengetahui bahwa novel tersebut akan diangkat menjadi film, dia pun tertarik untuk menjadi bagian dari film tersebut.

"'Where the Crawdads Sing' merupakan buku yang membuat saya benar-benar tersesat ketika saya membacanya bertahun-tahun yang lalu. Segera setelah saya mendengar ada film yang sedang dikerjakan yang dibintangi oleh Daisy Edgar-Jones yang luar biasa dan diproduksi oleh orang-orang brilian, saya tahu saya ingin menjadi bagian darinya dari sisi musik," katanya.

Taylor Swift akan menampilkan lagu 'Carolina' di 'Where the Crawdads Sing' pada 15 Juli mendatang. (Ant/S-2)