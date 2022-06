Album One Kisahkan Pencarian Jati Diri Jinan Laetitia

JINAN Laetitia, musisi muda asal Bogor, akhirnya merilis album perdana, yang bertajuk One sebagai rangkuman perjalanan dirinya mencari jati diri.

"Pesan utama dari album ini adalah dalam hidup kita bisa ketemu berbagai situasi berbeda yang memerlukan sisi diri kita yang berbeda. Wherever life takes you, stay true to yourself. Jangan takut ditolak atau digantikan, karena diri kita cuma ada satu. Kita harus mengenal diri kita agar orang lain enggak akan bisa mendikte siapa kita," ujar Jinan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (13/6).

One memiliki total 10 lagu ciptaan Jinan, 4 di antaranya merupakan lagu baru yang belum pernah dirilis, sementara 6 lagu lainnya sudah dirilis bertahap sejak 2021.

Adapun empat lagu barunya antara lain Vanilla, Leave, Why Should I?, serta Unromantic. Semuanya merupakan lagu berbahasa inggris.

Keunikan dari sisi musikalitas yang nyeleneh serta dikemas dengan penampilan yang juga unik, itulah yang menjadi pembeda musik Jinan di industri musik Indonesia.

Bersamaan dengan perilisan albumnya, Jinan juga menghadirkan video musik khusus untuk Vanilla, yang menjadi lagu baru andalannya.

"Konsep video-video di album ini kayak alternate dimensions. Hal ini berkaitan sama perjalanan mencari jati diri. Karena, menurutku, kemana pun kita pergi, we cannot run away from our fate. Different worlds but the same story," ujar Jinan menceritakan kisah di balik video musiknya itu.

Dalam albumnya itu, Jinan aktif menulis lagunya sendiri dengan total sembilan lagu dikerjakannya secara solo sementara satu lagu lainnya Timeless dikerjakan bersama Pamungkas.

Lagu- lagunya itu kemudian semakin disempurnakan dengan Osvaldorio didapuk menjadi produsernya.

Pengerjaan album ini pun memakan waktu yang tidak sebentar yaitu selama dua tahun lamanya

"Aku berharap One bisa jadi teman kamu untuk membangun diri kamu sendiri setiap hari. I hope when you're sad, it comforts you, and when you're happy, it celebrates you," tutup Jinan.

Bersamaan dengan momen perilisan album barunya, Jinan juga akan mengadakan konser daring berkolaborasi dengan pengembang gim lokal, Lokapala pada Juni 2022.

Sepuluh lagu dari One sudah dapat dinikmati di seluruh digital streaming platforms di Indonesia. Official Music Video Vanilla dapat ditonton di kanal Youtube Jinan Laetitia.

Jinan merupakan musisi yang tergabung dalam label rekaman Warner Music Indonesia setelah sebelumnya, gadis yang kini mengemban pendidikan di ITB itu secara independen menghasilkan musiknya.

Ia berhasil menarik penggemar tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari negara- negara lainnya seperti Singapura, Taiwan, serta Amerika Serikat.

Beberapa lagu Jinan terdahulu mendapatkan respon positif dari penggemarnya seperti Timeless, yang sudah diputar di Spotify lebih dari 284 ribu dan Picture dengan jumlah streams 180 ribu. (Ant/OL-1)