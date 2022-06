Marvel akan Rilis Versi Baru dari Spider-Man: No Way Home

SPIDER-MAN: No Way Home dikabarkan akan tayang kembali ke bioskop pada 2 September 2022.

Mengutip laporan dari Cnet, Minggu (12/6), Marvel akan menambahkan beberapa adegan baru dan durasi yang diperpanjang untuk meyakinkan para penonton bahwa film tersebut berbeda sedikit dari yang sebelumnya.

Marvel menyebut film yang diubah itu sebagai 'The More Fun Stuff Version'.

Pihak Marvel juga mengumumkan bahwa film itu akan dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-60 Spider-Man dalam komik. Selain itu, ini adalah tahun ke-20 sejak debut Toby Maguire di film Spider-Man pertama.

Tiket The More Fun Stuff Version dari Spider-man: No Way Home akan mulai dijual pada 9 Agustus. Namun, informasi mengenai tanggal untuk negara lain belum diumumkan oleh pihak Marvel. (Ant/OL-1)