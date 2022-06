Chilla Kiana Satukan Bakat dan Passion Jadi Kekuatan Super untuk Raih Mimpi

Chilla Kiana jatuh cinta pada musik sejak usianya 7 tahun. Kala itu saat mulai belajar piano, gadis kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 30 September 1996 ini menyadari bakat dan passion di bidang musik.

"Musik buat aku bukan hanya hobi, tapi sebuah kebutuhan. Hampir di semua aktivitas yang aku lakukan, aku suka melakukannya dengan mendengarkan musik. Kalau ditanya mana yang lebih besar antara bakat atau passion, aku lebih suka menjawab passion," ungkapnya.

Ketertarikannya yang besar pada musik tampak dari ketekunannya belajar vokal dan berbagai alat musik. Selain piano, Chilla menguasai gitar dan drum. Dan kini mulai tertarik untuk belajar memainkan alat musik tradisional.

Bakatnya di bidang musik, membuat Chilla tak kesulitan untuk mempelajari itu semua. Pelantun 'The Glow' yang merupakan soundtrack 'Disney Princesses' ini memiliki kontrol pitch dan musikalitas yang sangat baik.

Lulusan S1 International Business Management dari Universitas Pelita Harapan ini bahkan bisa menciptakan lagu sendiri di usianya yang baru 11 tahun, sebelum akhirnya dikontrak oleh Disney Channel Asia pada 2016.

"Lewat kesempatan ini, aku ingin menyampaikan buat generasi muda, generasi z, bahwa ketika bakat dan passion digabung menjadi satu, maka itu akan jadi super power untuk meraih mimpi kita," tutur Chilla juga tertarik dengan dunia digital, Al.

Dia meyakini, setiap orang terlahir dengan minimal satu bakat. Bakat itulah yang harus terus diasah, tanpa membanding-bandingkan bakat yang dimiliki orang lain dan pencapaiannya.

"Kita nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain, dengan bakat seperti orang lain. Karena bakat apapun yang kita miliki, kalau kita mau tekun untuk ngembangin, itu akan jadi sesuatu yang keren. Be yourself and proud to be yourself, because you are special," kata Chilla.

Penyanyi yang mengidolakan Joni Mitchell, Amy Winehouse dan Iwan Fals ini menambahkan, tak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Nikmati saja setiap prosesnya. Dia pun berharap, kesuksesan yang diraihnya bisa diikuti generasi muda di Tanah Air.

"Jangan pernah bosan atau capek melakukan apapun untuk meraih mimpi kamu. The time is limited, do the best you can do and give good impact to others. We are Indonesian Youth, we'll stand and speak up to the world ," ucap penyanyi yang membawakan “Part of Your World” di ulang tahun ke-30 The Little Mermaid ini. (OL-12)