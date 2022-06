Heard Kecewa dan Patah Hati dengan Keputusan Juri yang Menangkan Depp

AKTRIS Amber Heard mengaku sangat kecewa dan patah hati setelah juri pengadilan Amerika Serikat (AS) memenangkan mantan suaminya Johnny Depp dalam sidang pencemaran nama baik, Kamis (2/6) dini hari WIB.

Hakim pengadilan AS menyatakan Depp dan Heard sama-sama saling mencemarkan nama baik namun mereka condong memihak kepada bintang Pirates of the Caribbean itu.

Juri, yang beranggotakan tujuh orang itu, memutuskan setelah berembug selama tiga hari, bahwa Heard mencemarkan nama baik Depp lewat kolom opini surat kabar dan mengharuskan aktris itu membayar ganti rugi ebesar US$10 juta dan denda sebesar US$5 juta.

Baca juga: Depp Dinyatakan Menang dalam Sidang Pencemaran Nama Baik Melawan Heard

Di saat yang sama, juri juga menyebut Depp mencemarkan nama baik Heard dan harus membayar ganti rugi sebesar US$2 juta.

Heard, yang menunduk sepanjang pembacaan keputusan di Pengadilan Fairfax County, mengaku sangat patah hati dengan keputusan itu.

"Kekecewaan yang saya rasakan hari ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata," ujar Heard.

"Saya sangat patah hati karena sedemikian banyak bukti tetap tidak cukup untuk melawan kekuatan dan pengaruh mantan suami saya."

"Saya lebih kecewa lagi ini mengingat apa arti keputusan ini bagi perempuan lain. Ini adalah kemunduran. Ini adalah kemunduran bagi perlawanan terhadap kekerasan terjadap perempuan," lanjutnya.

Depp menggugat Heard atas kolom opini yang ditulisnya untuk The Washington Post pada Desember 2018 yang mendeskripsikan dirinya sebagai, 'figur publik yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)'.

Heard tidak menyebut nama Depp dalam artikel itu namun Depp menggugatnya karena dianggap menudingnya sebagai pelaku KDRT dan menuntut ganti rugi sebesar US$50 juta.

Heard menuntut balik Depp sebesar US$100 juta dengan klaim dirinya juga menjadi korban pencemaran nama baik setelah kuas ahukum Depp, Adam Waldman, menyebut klaim dirinya menjadi korban KDRT adalah hoaks. (AFP/OL-1)