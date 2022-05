Tom Blyth, Aktor Utama untuk Prekuel Hunger Games

LIONSGATE menetapkan Tom Blyth sebagai pemeran utama dalam film Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, yang direncanakan dirilis di bioskop pada 17 November 2023.

Blyth, yang dikenal membintangi serial Billy the Kid (2022) dan The Gilded Age (2022), akan berperan sebagai Presiden Coriolanus Snow versi muda dalam prekuel The Hunger Games itu.

"Tom Blyth merupakan talenta yang meningkat pesat. Kehadirannya yang mempesona dan karismatik, membuatnya menjadi aktor yang menarik dan sempurna untuk peran utama ini," kata produser film dari Lionsgate Motion Picture Group, dikutip dari Variety, Selasa (17/5).

Prekuel itu didasarkan dari novel karya Suzanne Collins berjudul sama yang terbit pada 2020.

Ceritanya berlatar beberapa dekade sebelum kemunculan karakter Katniss Everdeen (diperankan oleh Jennifer Lawrence) dalam The Hunger Games.

Karakter Snow merupakan seorang pemimpin tirani dalam dunia distopia yang dikenal sebagai Panem. Kisah prekuel terjadi ketika Snow, yang berusia 18 tahun, dipilih untuk menjadi mentor selama 10th Hunger Games, sebuah acara televisi di mana remaja dipilih melalui lotere untuk bertarung sampai mati.

Kecuali Blyth, pemeran prekuel lainnya belum diumumkan. Bersama dengan Snow, karakter utama lainnya dalam cerita termasuk Lucy Gray Baird, seorang gadis dari Distrik 12 yang miskin yang dimentori oleh Snow.

Sutradara Francis Lawrence akan kembali bertugas untuk mengarahkan film mendatang, yang akan mulai diproduksi akhir tahun ini.

Michael Arndt, yang menulis seri kedua franchise Catching Fire, akan menulis skenario bersama Michael Lesslie.

Menurut Lawrence, karakter Snow menyimpan banyak hal yang dapat diceritakan mengingat karakter ini menjadi seorang yang selamat dalam Hunger Games.

Ia menggambarkan Snow sebagai teman yang setia sekaligus kejam, seorang anak yang cepat jatuh cinta, dan seorang pemuda yang ambisius.

"Karakter yang dimainkan Tom ini menunjukkan kepada kita semua ambiguitas kompleks dari pemuda ini saat ia berubah menjadi tiran pada akhirnya," katanya. (Ant/OL-1)