Album Pertama Lim Young-woong Raih Rekor Tertinggi

Album studio pertama oleh Lim Young-woong mencatat penjualan album minggu pertama tertinggi dibandingkan dengan artis solo mana pun dalam sejarah Korea Selatan, menurut keterangan sumber di industri musik negara itu.

Dikutip dari Yonhap, Selasa (10/5), album bertajuk "Im Hero" itu telah terjual sekitar 1,1 juta kopi dalam seminggu setelah dirilis pada Senin lalu.

Jumlah tersebut sekitar 240.000 lebih banyak dari rekor yang dipegang sebelumnya oleh Baekhyun EXO dengan EP "Bambi" sebagai album solo yang paling banyak terjual di minggu pertama perilisannya.

Pencapaian tersebut dianggap luar biasa mengingat genre musik trot yang dibawakan Lim memiliki pasar yang terbatas. Genre tersebut sebagian besar populer di kalangan orang Korea paruh baya dan lebih tua, tidak seperti idola K-pop mainstream dengan banyak penggemar di luar Korea Selatan.

Lim menjadi bintang yang menarik perhatian setelah ia tampil di acara audisi "Mr. Trot" (2020) di saluran TV kabel Chosun sebagai penyanyi pria musik trot.

Sejak debutnya pada tahun 2016, artis berusia 30 tahun itu telah menempati posisi tinggi di tangga lagu utama Korea Selatan setiap kali ia merilis lagu baru.

"Im Hero" menandai album fisik pertama Lim. Album ini terdiri dari 12 lagu dari beragam genre, di mana banyak musisi K-pop terkenal berpartisipasi.

Album berisi lagu utama "If We Ever Meet Again" yang ditulis dan digubah oleh penyanyi Lee Juck. Album "Im Hero" juga menyertakan lagu "Our Blues, Our Life", sebuah soundtrack pra-rilis untuk serial TV "Our Blues". (Ant/OL-12)