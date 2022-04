PJ Morton Gandeng Stevie Wonder dan Nas untuk Single Be Like Water

MUSISI global PJ Morton berkolaborasi dengan dua musisi idolanya, Stevie Wonder dan Nas, dalam single terbarunya Be Like Water.

Sebuah highlight dan centerpiece dari album baru Morton yang akan datang, Watch The Sun, (dirilis pada 29 April melalui Morton Records miliknya), lagu itu adalah pesan dan pengingat bagi kita untuk tetap mengalir dan dapat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan hidup.

Lagu itu dibuat dengan memadukan strings, synth, dan tempo yang berubah-ubah sebagai upaya untuk menghilangkan kekhawatiran para pendengarnya.

Kisah lagu Be Like Water dimulai saat Morton baru saja selesai menulis dan memproduksi lagu ini. Morton kemudian membayangkan beberapa bagian vokal utama dan harmoni dari Stevie Wonder dan lirik yang membangkitkan semangat untuk bagian Nas. Hasil akhirnya merupakan suatu mimpi yang menjadi kenyataan bagi artis soul pemenang 4 penghargaan Grammy itu.

"Be Like Water merupakan ucapan yang pernah aku dengar sebelumnya," kata Morton. “Bruce Lee yang pertama membuatnya terkenal, tetapi itu tidak sepenuhnya aku mengerti sampai kita semua mengalami lockdown dan aku harus mengubah seluruh hidupku. Setelah aku selesai menulis lagu ini, aku hanya bisa mendengar suara Nas di dalamnya. Ketika Nas setuju untuk bergabung, hal ini benar-benar mengejutkanku. Apalagi ketika Stevie Wonder setuju untuk terlibat dan mengetahui bahwa Nas juga selalu ingin mendapat kesempatan bekerja sama dengan Stevie. Ini semua benar-benar di luar impian terliarku! ”

Morton sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Stevie Wonder pada single Only One, yang meraih nominasi Grammy pada 2013.

Sejak proyek kolaborasi tersebut, keduanya menjadi semakin dekat dan saling mencintai karya satu sama lain. Be Like Water menjadi pertama kalinya mereka bernyanyi bersama dalam sebuah rekaman studio baru, serta pertama kalinya Morton berkolaborasi dengan Nas.

Menampilkan 11 lagu baru, album Watch The Sun juga akan menampilkan berbagai musisi ternama lainnya seperti Alex Isley, Chronixx, El DeBarge, Jill Scott, JoJo, Wale dan banyak lagi.

Daya tarik global Morton terus berkembang dan berdasarkan jumlah streams di seluruh dunia, 10 market streaming teratasnya meliputi Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Morton dijadwalkan menjadi artis utama Java Jazz Festival tahun ini di Jakarta pada Mei, dengan detail lanjutan untuk turnya pada 2022 yang juga akan segera diumumkan. (RO/OL-1)