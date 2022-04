Dennise Ajak Pendengar Tetap Bersemangat Lewat Invicible Next to You

MUSISI pendatang baru, Dennise, mengajak semua orang untuk tetap bersemangat melalui lagu perdananya sebagai penyanyi profesional, yag berjudul Invincible Next to You.

Single, yang terinspirasi dari kisah pribadinya selama pandemi itu, diharapkan bisa memenuhi misinya sebagai lagu penyemangat bagi mereka yang mengalami beban dan masalah serupa akibat terdampak pandemi.

"Lagunya sendiri menceritakan tentang teman, keluarga, atau bahkan pasangan yang selalu ada untuk kita sehingga akhirnya kita merasakan tidak terkalahkan saat mendapatkan dukungan dari orang-orang tersebut," kata Dennise dalam siaran pers, dikutip Minggu (2/4).

Meski pandemi terasa berat bagi semua orang dan cukup banyak mengubah perilaku dan aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan, hal itu tetap harus dihadapi.

Dalam single Invicible Next to You, Dennise mengungkap rasa bersyukurnya atas para pendukung besarnya dari lingkungan sekitar mulai dari orangtua dan sahabatnya.

Pengagum Kelly Clarkson, Christina Aguilera, hingga Beyonce itu mengungkapkan lirik pada karya perdananya ia tulis sendiri.

Untuk membuatnya semakin lengkap, dibantu produser Will Mara, akhirnya, Dennise berhasil merampungkan karya perdananya itu.

Lewat lagu Invincible Next to You, Dennise berharap dapat memberikan semangat untuk siapa pun yang sedang mengalami masa sulit sekaligus menjadi pengingat untuk mereka bahwa masih banyak orang-orang yang menyayangi mereka walau sedang dalam keadaan sulit tadi.

"Aku berharap lagu ini bisa kasih semangat ke orang banyak dan bikin mereka ingat kalau masih ada banyak orang di sekitar kita yang sayang dengan diri kita," jelas Dennise.

Single penuh harapan Invincible Next to You milik Dennise sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform di Tanah Air. (Ant/OL-1)