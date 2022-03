Academy Janjikan Tindakan Atas Tamparan Smith kepada Rock

THE Academy of Motion Pictures and Sciences berjanji akan mengambil tindakan terkait aksi mengejutkan Will Smith yang menampar Chris Rock di malam penghargaan Piala Oscar.

Academy didesak untuk bertindak tegas atas tamparan yang terjadi saat siaran langsung yang disaksikan jutaan orang di dunia.

Dalam surat yang dialamatkan kepada anggota Academy, pemimpin lembaga itu mengaku sangat kecewa dan marah atas insiden penamparan itu.

"Siaran Piala Oscar ke-94, Minggu (27/3), seharusnya menjadi perayaan insan perfilman yang melakukan kerja luar biasa selama satu tahun sebelumnya," ungkap surat yang ditandatangani oleh Presiden David Rubin dan CEO Dawn Hudson.

"Kami sangat kecewa dan marah karena momen itu tertutupi oleh aksi yang tidak bisa diterima dan berbahaya oleh seorang nomine," lanjut surat itu.

Insan perfilman yang hadir di upacara penyerahan Piala Oscar, Minggu (27/3) menyaksikan Smith naik ke panggung dan memukul Rock, yang melontarkan kelakar mengenai istri aktor tersebut yang tampil dengan kepala botak.

Istri Smith, Jada Pinkett Smith, menderita alopecia, yang menyebabkan rambutnya rontok.

Tidak lama setelah insiden itu, Smith memenangkan Piala Oscar untuk kategroi aktor terbaik. Dalam pidato penerimaannya, Smith menangis dan mengatakan, "Cinta akan membuat Anda melakukan hal gila."

Smith akhirnya meminta maaf kepada Rock lewat unggahan di Instagam. (AFP/OL-1)